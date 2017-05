Toluca es un equipo con grandeza: Cristante

Dice que son 'una institución seria' que 'no necesita crear un rival' para ser grande

GUADALAJARA, JALISCO (20/MAY/2017).- Los Diablos Rojos del Toluca cerraron este sábado su preparación de cara al encuentro de vuelta de la Semifinal ante el Guadalajara del domingo por la tarde, con un entrenamiento a puerta cerrada en un club privado de Zapopan y después el director técnico Hernán Cristante charló con la prensa, en donde reconoció que su equipo posee grandeza, más allá de la popularidad que pueda tener su rival, las Chivas Rayadas.

“Si es por números estamos a un título abajo, si es por cariño y demás, ahí supera Chivas a Toluca, es un equipo popular, a donde vas en el país hay camisetas de Chivas, te encuentras con camisetas de Toluca, pero pocas, Toluca no necesita esa situación, no necesita de crear un rival para darle grandeza, no es un elemento de ventas en el futbol mexicano, Toluca es una institución seria”, indicó el estratega argentino de los Escarlatas.

“Para mí en su historia, en lo que ha hecho y lo que ha costado, puede ser que sea más chico que todos, pero tiene una historia que se escribe con trabajo, humildad, dedicación y honradez”, siguió Cristante.

El hoy técnico del Toluca ha vivido momentos memorables a la hora de enfrentar a Guadalajara, pero también ha pasado tragos amargos, como perder una final, en el Apertura 2006, gracias a un gol de Adolfo “Bofo” Bautista. Sin embargo no piensa que sea un juego especial para él por este motivo, sino por el nombre que tiene su antagonista de esta serie.

“Especial porque Chivas es un equipo grande, popular, a donde va tiene gente, es un equipo que está instalado como el equipo de México, juegas contra eso, parece poco pero no lo es, de todo lo demás sigue siendo futbol, el condimento es el entorno y la gente, pero siempre enfrenté de la misma manera a Chivas, hay una historia y hay mucha gente que está detrás de Chivas que espera que le vaya bien, es el equipo que miman, que quieren, que termina siendo simpático”, afirmó.

Finalmente, Hernán Cristante le advirtió al Guadalajara que no caiga en triunfalismos, como hasta ahora se ha percibido en la Perla Tapatía, ay que dijo que si por él fuera, no se confiaría tanto, porque Toluca es un equipo que ha tenido buenos resultados jugando de visitante.

“Es normal, porque ellos en un campo difícil, en donde nosotros no hemos tenido buenos resultados, sacaron un resultado que les dio cierta ventaja, pero yo si fuera ellos, no me confiaría tanto”, finalizó diciendo el timonel de los Diablos Rojos.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES