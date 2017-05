La Liga MX prueba el uso de la tecnología

Su presidente, Enrique Bonilla, declara que su uso en México está más cerca que nunca

GUADALAJARA, JALISCO (19/MAY/2017).- Enrique Bonilla, presidente ejecutivo de la Liga MX, declaró que el uso de la tecnología en los partidos de la Primera División en México está más cerca que nunca, esto con tal de apoyar en mayor medida a los silbantes y hacer que se cometan la menor cantidad de errores posible por parte de los hombres de negro, incluso ya se realizaron pruebas específicas en el partido de ida de las semifinales entre Toluca y Chivas en el estadio Nemesio Díez, así como en Ciudad Universitaria y en el Estadio Azteca.

''Estamos haciendo ya las pruebas, no es tan fácil y ayer (jueves) en Toluca estuvimos haciendo pruebas, sobre todo de comunicación y ya hicimos unas en CU, otras en el Estadio Azteca, no es tan fácil como se puede imaginar, como poner cuatro cámaras y ya, es un poco más complejo, seguimos haciendo las pruebas y buscaremos a la brevedad, poder aplicarla en el futbol mexicano'', dijo el mandamás de la Liga MX.

Indicó que para que se pueda estrenar la tecnología para el Apertura 2017 se deberán hacer mucho más pruebas, ya que es un proceso que se complica, ya que se deben colocar cámaras, tener personal y una cabina.

''Es todo un proceso muy complejo, hay un húmero de cámaras, un centro donde hay más árbitros, pero el que toma la decisión final será el juez que esté en el terreno de juego, en su momento se dará la explicación completa'', siguió.

Por otro lado, Enrique Bonilla señaló en el marco de la coronación de los Rojinegros del Atlas en la categoría Sub-15, que la regla 10/8, en este caso la regla 9/9 con el nuevo cambio por parte del Comité de Desarrollo Deportivo, no afecta en nada a la formación de jugadores de Fuerzas Básicas en el futbol mexicano, por el contrario, crea competencia interna en los equipos y saca de zona de confort a los futbolistas nacionales.

''No tiene nada que ver la regla, si se hace el análisis y se puede buscar en la página de la Liga, los clubes no han utilizado a todos sus 10 extranjeros, sino que tienen un promedio de cinco o cinco y medio en promedio por partido, entonces la realidad es que no creemos que afecte, lo que sí es que obliga a salir a los jugadores nacionales de la zona de confort, a pelear por otro talento y el que tenga más talento es el que estará en el terreno de juego'', finalizó diciendo el presidente de la Liga MX.

