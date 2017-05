Somos valientes por jugar con mexicanos: 'Chicharito' sobre Chivas

El delantero del Leverkusen habla sobre el Guadalajara y el futbol en México

GUADALAJARA, JALISCO (19/MAY/2017).- Javier "Chicharito" Hernández , delantero del Bayer Leverkusen, ofreció sus puntos de vista sobre el futbol mexicano. El delantero admite que la grandeza de Guadalajara y América es debida en gran parte a los medios de comunicación, pero afirma que la decisión del Rebaño de alinear solamente a mexicanos es valerosa.

"Te puedes fijar en Toluca, que tiene diez títulos. Si en esta liga quedaran campeones tendrían los mismos títulos que Chivas", afirmó el jugador en conversación con el periodista Sergio Dipp.

"Te hace grande lo que hiciste, pero lo que estás haciendo también. No puedes vivir toda tu vida del pasado", afirma Hernández, surgido del Guadalajara.

"Chivas y América es y sigue siendo (grandes) muchísimo más por ustedes (medios de comunicación)", dice.

El internacional tapatío cree que el que Chivas juegue solamente con mexicanos es una elección no mejor, sino diferente respecto a otros clubes, pero que merece reconocimiento.

"Algunos compañeros en la Selección del América o de otros clubes dicen 'ustedes güeyes que lo hacen por tontos' y les digo: 'no , nosotros los valientes que lo hacemos', así les contesto. Nosotros los valientes que estamos con puro mexicano".

"Chicharito" también cuestiona los diferentes criterios con que los clubes y afición juzgan a jugadores mexicanos y extranjeros.

"Me gustaría ver si América puede pagar los millones que paga por un extranjero y toda la gente dice que los vale y si los pagas por el 'Conejo' Brizuela o por Pizarro, todo mundo lo cuestiona y digo, ¿pero por qué? (...) ¿Por que si se vuelven locos con los extranjeros por qué no te vuelves loco con un mexicano?", pregunta el ex jugador de Chivas y delantero del Tri.