No veo la hora de que seas entrenador: Guardiola a Xabi Alonso

"Seguro que agarrarás lo mejor de tus maravillosos entrenadores que has tenido, de lo que has aprendido de todos tus jugadores, porque tu curiosidad por el futbol es infinita. Gracias por este regalo de estar juntos este tiempo", dijo Guardiola a un emocionado Alonso.

Guardiola está dispuesto a apostar que Alonso no podrá mantenerse alejado de las canchas por mucho tiempo. AFP / C. Stache

Pep Guardiola's message to Xabi Alonso ahead of his last ever game pic.twitter.com/7W9yRt9Kyj