'Bofo' Bautista pide goles a Chivas ante Toluca

Anotó el tanto que le dio al Rebaño su último título, obtenido ante los Choriceros

GUADALAJARA, JALISCO (18/MAY/2017).- Si alguien tiene autoridad para hablar acerca de cómo vencer al Toluca en instancias finales, es él: Adolfo Bautista, autor del gol que le dio a Chivas su último título de Liga, obtenido ante los Choriceros en 2006.

El "Bofo" pide a las Chivas que no se guarden nada a la ofensiva y anoten ese tanto de visita que puede ser determinante para definir una serie.

"Veo muy parejo el partido", dice Bautista a la cadena Univisión. "Toluca ha sufrido mucho en casa, no ha sacado resultados, no ha anotado muchos goles y Chivas también ha sufrido últimamente, cerrando el trofeo no muy bien, como lo hubieramos querido; (...) ha sufrido mucho en el tema del gol y en ser más ofensivo"

Chivas logró el domingo pasado ante Atlas su primer triunfo de Liguilla bajo el mando de Matías Almeyda. En la serie de ida y vuelta los rojiblancos anotaron sólo un gol, el de la victoria en el partido final.

"Esperemos que salgan a buscar goles" dice Bautista sobre el partido de esta noche. "Que no especulen, que no se queden atrás porque sabemos que en Liguilla, obvio, cuenta mucho el gol de visita. Pero lo más importante es que la afición vea esa garra y esa disposición de salir a buscar los partidos".

El "Bofo" concluye volviéndose la voz de todos los seguidores del Rebaño.

"Los aficionados Chivas lo que queremos es que jueguen ofensivo, bonito y que ganen", dice.