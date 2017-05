El hijo de Andrés Guardado apoya a las Chivas

Tal parece que Máximo, el primogénito del jugador no comparte la pasión rojinegra

GUADALAJARA, JALISCO (18/MAY/2017).- Tal parece que el primogénito del futbolista Andrés Guardado será un fanático rojiblanco, según un video que compartió la esposa del jugador en su cuenta de Instagram, en la que se ve al pequeño apoyando al equipo del Guadalajara.

“¡Chivas, Chivas, ra ra ra! ¡Chivas, Chivas ra ra ra!”, dice Máximo, quien a sus dos años de edad, demostró que no comparte la pasión rojinegra del "Principito", como es conocido Guardado.

“Chivas no, Chivas no, es Atlas. Atlas, Atlas, ra ra ra”, le dice el futbolista para tratar de convencerlo de que le 'eche porras' al equipo rojinegro, sin embargo, a Máximo parece no importarle y continúa su apoyo por el Guadalajara.

Andrés Guardado ha integrado las fuerzas del Atlas desde los siete años de edad, comenzó en el equipo de Académicos, haste llegar a su debut en primera divisón a los 19 años de edad, con el entrenador Daniel Guzmán, y desde entonces ha sido parte del equipo rojiblanco.

Actualmente juega para el El Philips Sport Vereniging, también llamado PSV Eindhoven, el euipo de futbol de los Países Bajos.