Al 'Tuca' le da Alzheimer: Miguel Herrera

Cuestiona la manera en que el brasileño ha cambiado de equipos a lo largo de su carrera

GUADALAJARA, JALISCO (17/MAY/2017).- Miguel Herrera, técnico de Tijuana, afirma que a Ricardo Ferretti, director técnico de Tigres "le da Alzheimer" cuando lo critica por dirigir a un equipo mientras está en tratativas para dirigir a otro.

"Me parece que al "Tuca" le da Alzheimer también", dijo Herrera en conferencia de prensa. "¿Cuál es el único técnico que no han despedido del futbol mexicano? Tuca Ferretti, ¿no? Es el único que no han corrido. Ha cambiado de equipo cinco, seis veces".

Herrera afirma que siempre ha sido "muy transparente, muy abierto", acerca de los acercamientos del América.

"Los pasos que se han dado (para una posible contratación) los sigo diciendo", afirma el técnico, quien además cuestiona la forma en que el estratega brasileño ha pasado de un equipo a otro a lo largo de su carrera.

"No entiendo cómo cambió de equipo él, porque salía de Pumas y ya estaba en Tigres. Tampoco está mal; lo buscan porque es un técnico muy exitoso y extraordinario", dice Herrera.

El mandamás de Xolos afirma que la misión de su equipo mañana, cuando enfrentarán al equipo de Ferretti a las 21:30 horas, será "ir a buscar un gol de visitante, ir a buscar un muy buen resultado" para después sentenciar el partido el domingo en Tijuana.