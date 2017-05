Ser campeones no por dinero, sino por corazón: Calderón

El jugador señala que quien cumplir un sueño y que todo México festeje el título

GUADALAJARA, JALISCO (16/MAY/2017).- El auto y dinero que Chivas obtendría en caso de ser campeón, dice Néstor Calderón que no es el fondo de lo que los mueve a levantar la 12 con la rojiblanca, sino el corazón de cumplir de un sueño, de que todo México festeje un título más en la historia del Guadalajara.

"Tenemos claro eso, no necesitamos el regalo, no cae nada mal pero si el equipo quiere salir campeón no por dinero, sino por corazón. Se arregló desde el arranque del torneo, estaba estipulado y ahora pensamos nada más en el encuentro de ida, en pasar para llegar a la final".

La trascendencia social que tiene el Guadalajara es muy importante, un equipo es capaz de cambiarle el humor los mexicanos, así lo expresó "Avión" Calderón, quien sabe que no hay otra en el redil, más que salir campeones y tomar el papel que les corresponde, de protagonistas.

"Todo México voltea a ver porque es Chivas, es el representante del país, mucha gente voltea a verlo por lo mismo. Siempre tiene que ser así (favoritos), es un equipo con mucha historia, representa al país y estamos obligados a eso, a ir por el título. No tanto fracaso, pero si estamos obligados a pelear por todo".

Reconoció el jugador de Tlajomulco de Zuñiga, que la falta de gol en el equipo es evidente, así lo dicen los números, pero en una instancia final todo puede suceder y con el regreso de Rodolfo Pizarro, así como de Ángel Zaldívar, se puede alcanzar el nivel que se mostró en el arranque del campeonato.

"Sumó confianza ganar el Clásico, para enfrentar al Toluca. Sabemos lo que representa Pizarro para nosotros, es un gran jugador, al igual que Ángel Zaldívar, al igual que Brizuela, que Carlos Cisneros. Todos son importantes para nosotros, tenemos un gran plantel".

Una de las armas principales que tiene el Guadalajara, con la cual le hace daño a cualquiera, es la velocidad en todas sus líneas, así que ante el Toluca esto debe mostrarse como en los mejores partidos del campeonato regular.

"Vamos a ocuparnos en lo que podemos hacer, jugar con intensidad en Toluca, les puede costar y sabemos que tienen una delantera de peso, medio campo igual, entonces hay que salir concentrados para traernos un buen resultados. Es un equipo ordenado, sabe jugar Liguillas".

Regresar a Toluca, es un sentimiento especial el que siente el "Avión", porque ahí vivió momentos inolvidables, fue campeón y tiene un gran recuerdo de la afición.

"Estoy agradecido con ese club, empecé ahí. Acá en Chivas me formé de enganche, no desconozco, agradezco la confianza de ponerme ahí Matías. Estoy tranquilo, daré lo mejor de mí, no sé qué pasará, hay que esperar a ver cómo se termina".

Chivas concentró

Al terminar el entrenamiento a puerta cerrada que realizó el Guadalajara en Verde Valle, Chivas se concentró en su hotel de costumbre. Este miércoles entrenarán a puerta cerrada y luego partirán a Toluca, en espera del silbatazo inicial.

Chivas en caso de avanzar a la final, si acaso el técnico Matías Almeyda le daría a sus jugadores la noche del domingo para que estén con sus familias y el lunes se concentran, para enfrentar los dos cotejos de la final. Todavía no está cien por ciento definido.

La Frase

"Trabajando, con mucha confianza vamos a llegar bien al encuentro. Todo motiva, ilusiona, son sueños que tenemos desde niños y estamos cerca de lograrlo. El premio no cae mal".

Néstor Calderón, jugador del Guadalajara.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ