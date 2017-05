El ránking no me interesa: Nadal

''Quiero tener un ránking alto, pero es porque eso significaría que estoy jugando bien'', dice

ROMA, ITALIA (16/MAY/2017).- El tenista español Rafael Nadal aseguró que en este momento de su carrera ya no tiene como principal objetivo el de ser número 1 del ránking mundial sino el de "estar en forma cada semana" y de jugar partidos de alto nivel.

Nadal puntualizó que quiere tener una buena posición en el ránking porque significaría que lo está haciendo bien, aunque subrayó que ya no va a "planear un calendario de torneos" para recuperar la primera plaza, en una rueda de prensa desde el Masters de Roma.

"Me sentí competitivo en todos los partidos que disputé este año y esto es lo que me hace feliz. Más que ser número cuatro, cinco, seis o dos. El ránking no me interesa, lo importante para mí es estar en forma y sentirme bien", declaró.

"Quiero tener un ránking alto, pero es porque eso significaría que estoy jugando bien. Esto es todo. No voy a planear un calendario de torneos para tratar de ser número 1", agregó.

El de Manacor aseguró además que encara el Masters 1000 de Roma con el objetivo de "dar lo mejor" de sí mismo y que el campo central del Foro Itálico le trae a la mente "recuerdos inolvidables".

Nadal llega a Roma en racha tras ser campeón de los torneos de Montecarlo, Barcelona y Madrid y se mostró feliz por haber vuelto a jugar a alto nivel con continuidad.

"Estoy aquí para dar lo mejor de mí en un torneo que me gusta mucho. Tengo recuerdos inolvidables ligados al campo central. Jugué muchos grandes partidos aquí a lo largo de mi carrera", afirmó.

El español, que debutará mañana ante su compatriota Nicolás Almagro, busca dar continuidad a una temporada que empezó de forma muy positiva para él.

"Es importante para mí que la temporada en tierra haya empezado tan bien. Es un momento importante del año. Jugué en torneos emocionantes, en los que conquisté muchos grandes éxitos. Quiero disfrutar".

En la rueda de prensa, Nadal abordó también la noticia de la baja del suizo Roger Federer en el próximo Roland Garros (22 de mayo-11 de junio).

"Cada uno hace lo que piensa que es mejor. Si no ha jugado ningún torneo antes del Roland Garros, es normal que al final no participe, ¿no?", aseguró.

"Quizás es una decisión que ya ha tomado anteriormente y que no quería que se supiera. Pero, pensando de manera lógica, sería raro que no juegue ningún partido en tierra y luego participe en el torneo más grande", afirmó.

Finalmente, Nadal, noto aficionado del Real Madrid, consideró que la final del club blanco contra el Juventus Turín (3 de junio en Cardiff, Gales) será un duelo "muy emotivo y abierto" y que ambos equipos llegaron con mérito a jugarse la Copa de Europa.