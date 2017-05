Terry no descarta retirarse a final de temporada

Terry, de 36 años, que confirma que abandonará el Chelsea cuando venza su contrato, el próximo 30 de junio, todavía no ha tomado una decisión

LONDRES, INGLATERRA (16/MAY/2017).- El defensa inglés John Terry, veterano capitán del Chelsea, ha asegurado que no descarta colgar las botas y retirarse del futbol cuando concluya la presente temporada.

Terry, de 36 años, que confirmó que abandonará el Chelsea cuando venza su contrato, el próximo 30 de junio, todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro, y, pese a los rumores sobre el interés de equipos de la Premier League, China y Estados Unidos, podría poner fin a su carrera tras el último partido de liga, ante el Sunderland (21 de mayo).

"No he descartado que el del domingo sea mi último partido como profesional y luego me retire del futbol", dijo el zaguero inglés, en unas declaraciones a la cadena Sky Sports.

"Si llegara una buena oferta me sentaría y la estudiaría con mi familia, ya sea una oferta de aquí (en Reino Unido) o del extranjero", señaló. "Todavía no he tomado ninguna decisión y sólo estoy estudiando las opciones que tengo", agregó el antiguo internacional inglés.

El Chelsea anunció el mes pasado que Terry, el futbolista más laureado de su historia, abandonará el club después de 19 temporadas en verano. En sus casi 20 años en el suroeste de Londres, ha ganado cinco títulos de la Premier League, cinco FA Cups (Copa de Inglaterra), tres Copas de la Liga, una Liga Europa y una Liga de Campeones.

"No podría haber escrito una historia más maravillosa; ha salido mejor, incluso, de lo que lo pensé: irme como campeón y dejar el club en las mejores manos posibles, con un magnífico grupo de futbolistas, un entrenador de primer nivel y un dueño fantástico", indicó Terry.

En total, el futbolista londinense ha vestido la camiseta azul del Chelsea en 716 ocasiones desde su debut en 1998, 579 de ellas como capitán.

"Es un gran hombre. Me ha ayudado mucho en mi primera temporada en el club. Ha tenido un papel fabuloso, tanto dentro como fuera del terreno de juego", aseguró, por su parte, Antonio Conte, técnico de los 'Blues'.

"Frente al Watford demostró que tiene nivel para seguir jugando. Estoy encantado con él y muy contento de que marcara un buen gol. Ahora estoy deseando ver cómo levanta el título el domingo. Se lo merece", dijo el italiano.