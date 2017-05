Novia de Aaron Hernández sugiere que no fue un suicidio

Shayanna Jenkins afirma que existen algunos cabos sueltos en la muerte del ex jugador de la NFL

CIUDAD DE MÉXICO (15/MAY/2017).- En el programa estadounidense de televisión "Dr. Phil", la ex prometida de Aaron Hernández, quien fuera jugador de los Patriotas, Shayanna Jenkins, afirmó que existen algunos cabos sueltos en la muerte del ex jugador de la NFL y por ello considera que no fue un suicidio.

Hernández murió la madrugada del pasado 19 de abril de 2017, tras presuntamente ahorcarse en su celda del Centro Penitenciario Souza Baranowski de Shirley, Massachusetts. Pocos días antes había sido exonerado por dos homicidios, pero también fue sentenciado a cadena perpetua por otro caso. Un comunicado del Departamento de Prisiones de Massachussets indicó que Hernández apareció muerto alrededor de las 03:05 horas de aquel miércoles, tiempo local.

Sin embargo, Shayanna Jenkins señaló en su visita al programa que en las últimas charlas que tuvo con Hernández en ningún momento él manifestó que tuviera la intención de quitarse la vida. Jenkins contó en el programa que "la última vez que nos vimos no hubo una despedida tan emotiva o algún 'te quiero' con tanta efusividad como si me indicara algo, fue una plática muy natural".

Shayanna señaló que existen algunas dudas sobre la muerte de Aaron Hernández, como el hecho de que durante varias horas hubiera estado solo en su celda, sin la supervisión de alguien o algún compañero de celda.

Otro dato que le parece llamativo es que en la carta donde supuestamente Aaron Hernández se despide de ella lo hace de una forma muy propia, usando su nombre Shay, en lugar de motes como "bebé" o "Bae" que usaba cotidianamente.

Además, Shayanna mencionó que ella esperaba que se solucionara en algún momento el asunto de la cadena perpetua que cumplía Aaron Hernández, ya que ella cuestionó al ex jugador sobre si había matado a Odin Lloyd y él respondió que no.

El programa transmitirá la entrevista con Shayanna Jenkins en dos partes, y la primera de ellas finalizó cuando se cuestionó a la ex prometida de Aaron Hernández si él era homosexual, por lo que en la segunda emisión se tocarán más temas sobre el caso.