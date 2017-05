No hemos ganado nada; estamos obligadísimos: Salcido

El central y capitán de Chivas precisa que la institución pide el campeonato

GUADALAJARA, JALISCO (15/MAY/2017).- En el Guadalajara no echan las campanas al vuelo por haber avanzado a las semifinales del torneo Clausura 2017, porque el objetivo no se ha cumplido, es ser campeón y tienen que lograrlo, porque la historia así lo exige, la grandeza de Chivas, precisó el central y capitán, Carlos Salcido.

"Estamos obligadísimos, por historia, por todo, no le tememos a nada en el sentido de decir que estamos obligados, es la misma historia, la institución te lo pide. Tenemos la oportunidad y está la oportunidad ahí, hay que pelearla nada más. No hemos ganado nada, a lo que aspiramos, queremos, tenemos un objetivo y no hemos hecho nada".

Enfrentar a un equipo como Toluca en semifinales, es una serie que aumenta de peligrosidad, es una plantilla completa en todos los aspectos, con mucha gente de calidad comprobada como Rubens Sambueza, por mencionar a uno.

"Presión la tenemos todo el tiempo, habíamos tenido la mala fortuna de estar en anteriores Liguillas y quedar en la fase que ya pasamos, pero faltan cuatro partidos, así lo teníamos planteado, hay que trabajarlos. Nosotros esperamos al mejor Toluca, estamos en una fase que sabemos lo que nos jugamos. Toca Toluca, sabemos la calidad de sus jugadores, el partido que dieron contra Santos en Torreón, sabemos que no perdonan si tienen una. Es un equipo completo, veremos qué hacemos para contrarrestar".

Los rojiblancos están conscientes que la serie se pondrá más intensa, será muy diferente que ante Atlas, así que no se permiten errores de ningún tipo, en ninguna de las líneas.

"Tenemos claro la fase que nos jugamos, la Liguilla sabemos que el partido más importante es el primero, da la pauta para el siguiente. Hay equipos que han tenido mucha contundencia, han metido muchos goles. Nosotros no hemos tenido la suerte de concretar pero venimos de menos a más. Tuvimos varias opciones, pero no las metimos".

Mejorar en contundencia, es vital

En Chivas han hablado de la falta de gol, la dos líneas de adelante, media cancha y delantera, deben mejorar en muchos aspectos y con el regreso de Rodolfo Pizarro, esto ayudará mucho para ver al equipo como en algunas jornadas del torneo regular.

"Mientras no concretes, no estés, será difícil ganar. Sabemos qué hacer, pero a veces el futbol así es. Debemos ser contundentes, si una se presenta, esa hay que meterla. Un resultado en la ida será importante para manejar la serie".

Jugarán con inteligencia y experiencia

El Guadalajara en esta instancia de semifinales, dice Salcido, debe poner más experiencia y elementos como Rodolfo Cota, Oswaldo Alanís, José Juan Vázquez, Edwin Hernández, Rodolfo Pizarro, Alan Pulido, por mencionar a algunos, deben cobijan a los más jóvenes para saber cómo comportarse en momentos de apremio.

"Siempre juega (experiencia), hay momentos en un partido que son complicado porque no puedes tener la pelota, te abruman todo el encuentro o minutos y juega la experiencia, para darle calma al equipo, darle tiempo cuando dominas, hacer válido ser superior. De pronto cuando eres joven, tratas todo el partido de correr sin pensar y es el tema. Estas fases se juegan con tranquilidad, cabeza, inteligencia, aparte de poner otras cosas. El equipo lo sabe, tenemos jugadores que han sido campeones, que tienen experiencia y saben jugar estos partidos".

Salcido prevé un encuentro bastante cerrado, mucha pelea en medio campo, en el cual la contundencia será vital y de ninguna manera Chivas saldrá a esperar, porque en el futbol todo puede suceder, así que hasta sorpresas podrían darse en una eliminatoria.

"Dios quiera, ir a Toluca, golear y llegar tranquilo acá. En el futbol todo puede pasar, vamos a Toluca a hacer nuestro partido, es difícil, los goles de visitante dan beneficio y veremos qué podemos hacer. Nuestro estilo no es así, nuestro estilo es concretar, buscar oportunidades y hacer goles. No hemos tenido la fortuna, pero en otros se nos ha complicado y el equipo ha venido de menos a más. Debemos meter goles, es la realidad, ser contundentes y siempre tratar de comportarte defensivamente bien, te dará oportunidad de sacar partidos".

