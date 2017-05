Pulido destaca regreso de Pizarro

El atacante no jugaba desde la pasada final de Copa MX

GUADALAJARA, JALISCO (14/MAY/2017).- Después de su aparición en la final de la Copa Mx, Rodolfo Pizarro figuró entre las grandes ausencias que Chivas padeció por lesión, sin embargo este domingo regresó a la hora indicada para enfrentar al Atlas en los cuartos de final del Clausura 2017.

Aunque tuvo que entrar de cambio hasta la segunda mitad debido a que aún no está al cien por ciento, la labor del atacante rojiblanco no pasó desapercibida e incluso despertó halagos entre sus compañeros. Tal es el caso de Alan Pulido, quien no ocultó que ya extrañaba jugar al lado de Pizarro.

“Ahora que jugó Pizarro 15 minutos o 20 minutos se notó la diferencia. Es un jugador diferente, un jugador que te jala dos marcas y te genera espacios. Esperemos poder contar ya con él para los partidos que vienen, tanto con él como con el ‘Chelo’ (Saldívar). Obviamente tendríamos un Chivas mucho mejor, con más fuerza y con más ofensiva”, compartió.

Pese a que ahora está instalado en semifinales, el artillero de Chivas recordó lo dura que fue esta eliminatoria ante los Zorros y habló al respecto de su actitud al término del juego de ida, cuando no se quedó con sus compañeros tras el partido y se fue notoriamente molesto hacia el túnel que lleva a los vestidores del Estadio Jalisco.

“Son momentos de enojo, obviamente no me gusta perder. Más que otra cosa la molestia fue porque ellos no generaron muchas opciones de gol, por ahí un penal dudoso. También un gol que me anulan. Por eso fue la molestia, no para mis compañeros, el equipo está muy unido”, finalizó.

EL INFORMADOR / DIEGO REOS