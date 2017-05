Hamilton logra la victoria en Barcelona

El podio lo completa Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo; Sergio Pérez termina una buena carrera en cuarto lugar

MONTMELÓ, ESPAÑA (14/MAY/2017).- El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de España de Fórmula 1, por delante del alemán Sebastian Vettel (Ferrari), en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona.

El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) entró en la tercera posición, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Force India) consiguió llegar en cuarto lugar.

Vettel, pese a su segundo puesto, se mantiene como líder del Mundial de pilotos con seis puntos de ventaja sobre Hamilton, que logró este domingo su segunda victoria de la temporada tras el GP de China.

El español Fernando Alonso (McLaren Honda), que salía desde el séptimo puesto entró en la 12ª posición, tras haber llegado a caer hasta la 17ª.

Alonso completó este domingo su primera carrera de la temporada tras sendos abandonos en los cuatro grandes premios anteriores.

"En la salida perdimos muchas posiciones con Felipe (Massa), que no me vio, y luego en ritmo de carrera sabíamos que no teníamos el de los coches de delante", dijo Alonso tras la carrera a la televisión Movistar F1.

"Pero estoy contento con el fin de semana, ayer (viernes) hicimos una vuelta super y hoy he terminado la carrera, así que pasito a pasito", añadió el dos veces campeón del mundo (2005 y 2006).

Alonso se vio lastrado en la salida por un toque con el brasileño Felipe Massa (Willams-Mercedes), lo que de paso permtió a 'Checo' Pérez adelantar tres posiciones para colocarse quinto.



Adelantamiento definitivo



La posterior retirada del finlandés Vallteri Bottas (Mercedes) permitiría al mexicano colocarse en la cuarta posición en la que acabaría.

Bottas, ganador del Gran Premio de Rusia a finales de abril, abandonó en la 44ª vuelta tras un conato de incendio en su bólido.

El otro español en liza, Carlos Sainz (Toro Rosso), logró finalizar en la séptima posición después de que Pascal Wehrlein (Sauber) fuera penalizado.

En Montmeló la primera vuelta ya empezó a marcar el guión de la carrera, con una salida accidentada, en la que Vettel, que salía segundo, logró superar a Hamilton.

Kimi Raikkonen (Mercedes) tuvo que abandonar tras tocarse con el Red Bull del holandés Max Verstappen (Red Bull), quien también quedó fuera de la carrera.

Vettel estuvo por delante la mayor parte de una carrera, que se decidió principalmente por la elección de los neumáticos, respecto a los cuales el alemán y Hamilton siguieron estrategias completamente diferentes, alternando gomas blandas y medias.

A falta de 22 vueltas para el final, el británico logró superar por poco a Vettel en la recta de salida de boxes y ya no abandonó el primer puesto hasta ver la bandera a cuadros.