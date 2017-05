Enrique Meza quiere llegar a lo más alto

El joven piloto tapatío aprovecha los seriales nacionales para crecer como profesional, con el firme objetivo de ocupar los primeros planos dentro del deporte motor

GUADALAJARA, JALISCO (14/MAY/2017).- En los últimos tiempos, Jalisco se ha caracterizado por ser uno de los principales semilleros del automovilismo nacional e internacional y prueba de esto es la gran cantidad de pilotos que destacan semana a semana en las pistas de todo el país y más allá de las fronteras.

Uno de estos pilotos es Enrique Meza, quien a la corta edad de 15 años, sobresale en las categorías nacionales de Nascar V6 y Fórmula 1800.

Con la intención de convertirse en la próxima figura del automovilismo en México, el joven piloto tapatío ha dado mucho de qué hablar en sus últimas competencias y poco a poco ha tratado de hacer realidad su sueño.

“Para este año quiero lograr el primer lugar del serial de la Fórmula 1800, tanto en general, como de novatos, voy a buscar carreras en Estados Unidos, probar otras categorías y mediante los resultados tratar de tener un patrocinador que me ayude a dar el salto a Europa, que es a dónde quiero llegar. Eso me daría mucha experiencia y me ayudaría a cumplir el sueño de convertirme en un piloto de Fórmula Uno”.

Tras haber debutado en 2016 en el serial nacional de la Súper Copa Telcel, Meza señaló que su adaptación a nuevas categorías ha sido buena, aunque no olvida que por momentos fue complicada la transición al dar el salto del kartismo a los vehículos Nascar V6.

“La experiencia es lo distinto, a comparación del año pasado. Todo lo que tuve que aprender cuando estuve en Súper Copa Telcel y empezar en un Nascar V6 para luego dar una transición a un Fórmula 1800, de los que actualmente estoy corriendo en el Campeonato Nascar. El 2016 fue un año de gran aprendizaje, pero también complicado porque yo venía de conducir un vehículo, yo venía de conducir un carro que pesa 160 kilogramos y ahora debo manejar uno que pesa más de una tonelada”.

Rutina complicada

Con apenas 15 años, Meza reconoce que no es fácil la vida de un piloto profesional, ya que en su caso, debe competir y continuar con sus estudios al mismo tiempo. El joven tapatío, quien actualmente cursa el tercer año de secundaria, señala que en ocasiones debe ausentarse de la escuela para competir, aunque este no debe ser pretexto para seguir obteniendo buenas calificaciones.

“Es complicado y más a mi edad, muchas veces tengo que faltar jueves y viernes, llegar el domingo en la noche y hacer la tarea para regresar el lunes y buscar tener buenas calificaciones, porque esa es la condición que tengo para seguir compitiendo. Siempre es algo pesado, pero nunca he pensado en dejar esto, al contrario, me motiva a seguir adelante”.

Brilla en el kartismo

Enrique comenzó a practicar el automovilismo a manera de hobby, pero fue tanta la emoción que sentía al manejar un kart, que decidió practicar de lleno esta disciplina en el kartódromo Óscar Casillas, de Guadalajara, hasta despuntar en competencias locales y nacionales.

En la última edición del Grand Prix Internacional de karting que se llevó a cabo en Guadalajara, Meza culminó en el segundo puesto de la categoría Fórmula Mundial, la más alta del certamen.

“Desde los 10 años practico este deporte, empecé en el karting, que es la categoría básica del automovilismo, fue algo que me comenzó a gustar, le agarre afición, comencé a tomarlo en serio, al grado de que siempre quería estar en el kartódromo entrenando, hasta que entré en competencias locales. Fui a competir a otros lugares como León, también competí en un serial que se llamaba ‘Mexicanos rumbo a la Fórmula Uno’, empecé a dar buenos resultados, hasta los 14 años, cuando di el brinco a los Nascar V6”.

FIGURA A SEGUIR

Adrián Fernández, su ejemplo

Aunque existen muchos pilotos mexicanos que han sobresalido mundialmente, para Enrique Meza el mayor de ellos ha sido el ex piloto capitalino Adrián Fernández, a quien considera su máximo ídolo en el ámbito del automovilismo.

“Admiro mucho a Adrián Fernández y a Esteban Gutiérrez, que han sido pilotos bastante reconocidos en el mundo del automovilismo. Mi mayor ídolo es Adrián, siempre fue un gran piloto y un ejemplo a seguir para todos los pilotos mexicanos”.

Profeta en casa

La adaptación de Enrique Meza a los coches de Fórmula 1800, en los que compite este año dentro de Nascar Peak México, ha sido bastante avanzada para el piloto tapatío, quien ha logrado triunfar en casa en dos ocasiones, ambas dentro de la Copa Occidente, en fechas celebradas en el recién remodelado Trióvalo Internacional de Cajititlán en julio de 2016 (foto) y apenas a finales del mes de abril de este año.