Chivas busca superar a Atlas en reedición del Clásico

El Rebaño sabe que su rival superó las expectativas en el partido de ida de cuartos de final

CIUDAD DE MÉXICO (13/MAY/2017).- Atlas superó expectativas y por la mínima venció a unas Chivas carentes de vigor ofensivo. La semifinal del Clausura 2017 se ve, por lo menos, destino de un camino escabroso para el Rebaño. En el partido de ida una potente detonación desde los once pasos bastó para dejar herido al Guadalajara y poner en duda su eficacia, de nueva cuenta, en las etapas definitivas frente a odiados rivales.

Matías Almeyda no ha logrado superar a sus rivales en instancia de vida o muerte. En cuartos de final del Clausura 2016 América fulminó 2-1 a las Chivas en el Coloso de Santa Úrsula, después de empatar sin goles en Jalisco. Los azulcremas repitieron dosis para el Apertura 2016: empate a un gol en el Azteca y victoria mínima de los capitalinos en calidad de visitantes. Ahora, Chivas cae en la ida de los cuartos por la mínima. ¿La tragedia se repite con los Zorros?

El pasado jueves el predilecto rojinegro, Matías Alustiza, cambió por gol la falta que cometió Michael Pérez sobre Daniel Álvarez al minuto 28, cuando ambos competían por un balón aéreo cerca del punto penal. El goleador argentino se plantó frente al arquero para el canje: blanca ráfaga nació de su empeine zurdo; Cota se lanzó a su izquierda y el balón entró rasante por el costado opuesto. Ventaja para los de La Academia.

La primera cara del partido fue de intermitente dominio por ambas oncenas. Pocas escenas de acción más allá del gol. Al minuto 39, Alan Pulido movió las redes, pero por fuera de lugar fue acción no válida. La segunda mitad se pasó entre tarjetas amarillas y una nublada ofensiva rojiblanca. Esfuerzos individuales no fueron suficientes y el colectivo que relució en la temporada no vio luz en el partido.

"Nos falta terminar las jugadas bien como lo veníamos haciendo, hay que recuperar eso porque si queremos avanzar hay que hacer goles, hay que trabajar en eso más concentrados y seguro caerán", consideró el volante de las Chivas, Néstor Calderón, al consumarse la derrota.

"El equipo luchó hasta el final, tuvo posesión de pelota y cerramos los espacios, que era importante para terminar con el cero en la portería para ir con la mejor disposición a buscar el resultado allá", expresó Luis "El Macue" Robles, después de la victoria de los suyos.

Este domingo vivirán el desenlace del encuentro tapatío. Atlas va por la hazaña de mantenerse firme y La Fiel espera ver la luz tras 66 años de las caídas de sus ídolos. ¿Será el momento? El histórico instante se ve lejos todavía; antes, una escuadra rojiblanca buscará recordar los mejores tiempos del semestre, aquellos de fuerza y gol.