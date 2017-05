Enamorado del Atlas

Daniel Arreola, quien ha sido un jugador multifuncional para el 'Profe' Cruz, dice estar encantado con la institución y por cómo la afición se apasiona por el equipo

GUADALAJARA, JALISCO (13/MAY/2017).- Juega como un canterano, no por ser novato e inexperto, sino por la pasión y amor que siente por los colores del equipo al cual se debe en este momento.

Daniel Arreola Argüello, defensa del Atlas, asegura sentirse enamorado completamente de la playera rojinegra, de su afición, con el mismo sentimiento que pudiera tener un futbolista surgido de CECAF o de cualquier escuela rojinegra.

Daniel reconoció que siempre se queda unos instantes a contemplar a su afición. “Hay algo que a mí en lo particular me ha contagiado, es la euforia de la gente, lo que te proyecta, lo que te transmite, ver todos los días el apoyo de la gente, cómo se tiran, cómo festejan un gol eso me enchina la piel al verlo. Cada que terminan los partidos me quedo un rato a verlos, escucharlos, dentro del partido sólo los oigo, no puedo voltear a verlos, pero cuando termina me quedo un rato y me he empapado de estos colores, me siento identificado, siento como si hubiera salido de acá y la verdad es que estoy muy a gusto y no me gustaría irme nunca”, dijo Daniel Arreola.

Defender los colores de Pachuca, Dorados, Atlante, Morelia, no será lo mismo para Daniel Arreola, y de eso se da cuenta cada semana, cuando salta a la cancha y ve la pasión con la que los rojinegros viven cada encuentro.

Recordó que ese amor por la playera del Atlas estalló y llegó a su máximo nivel en el Clásico Tapatío ante Chivas. Ciertamente a media temporada perdieron y para él fue un golpe rudo, pues salió expulsado de ese partido. “Yo quería más, estábamos con nuestra gente en nuestra casa, yo quería que el partido no acabara, sentía que podíamos alcanzar. A veces a uno le entra el coraje de hacer algo más y no se puede, siento que ese día pudimos hacer más y hubo impotencia de no lograrlo”.

Sin embargo, el futbol cumplió esa máxima que asegura que siempre da revanchas y esa llegó para los rojinegros el jueves pasado con el triunfo en la ida de los Cuartos de Final.

“Yo tenía unas ganas enormes de ganar e ir a festejar con la gente, ese partido sabemos que para nosotros es un partido aparte, nos jugamos todo, la dignidad, más que tres puntos y salí feliz. Así es como vivo los partidos y más con mi gente, con ellos me he empapado, siento como si hubiera salido de Atlas y estoy enamorado de estos colores”, afirmó el lateral izquierdo, convertido ahora en central.

Arreola juega en este momento por segunda ocasión vistiendo la playera del Atlas, la primera fue en el 2011, bajo la batuta de Benjamín Galindo y luego de Juan Carlos Chávez, en aquella ocasión no tuvo tanta suerte, pero desde ahí quedó pasmado con lo que significa jugar en Atlas.

Una bofetada positiva

El Clásico Tapatío ante Guadalajara, en el cual cayeron con marcador de 2-1, marcó un parteaguas en las filas de los Zorros, ya que a partir de ahí Atlas reaccionó y se metió a la Liguilla.

“Fue un ‘sopapo’, un balde de agua helada porque de local el equipo venía invicto y jugando bien, quizá nos relajamos un poco, sin querer, pero dijimos ‘estamos en casa’. Fue un balde de agua fría que nos cayó bien, que nos hizo recapacitar y el equipo otra vez agarró forma, fue a Cruz Azul y ganó, vino de local con León y ganó y de ahí en delante las cosas mejoraron. Éste es el equipo que queremos, sí nos vino bien en el sentido de darnos un zape y despertar, poner los pies sobre la tierra porque el equipo de local juega muy bien y de visita mejoramos a partir de ahí. Entonces la derrota vino en buena hora, en buen momento”.

Ilusionado

Daniel Arreola no le pone tope a la ilusión de los rojinegros.

“En la Liguilla todo puede pasar, yo veo al Atlas en Semifinales, yo me quiero ver ahí, es un torneo aparte y ahí pasa lo que sea. A mí me encantaría ser campeón y siempre voy a decir que mi equipo está para campeón, por la forma en que entrenamos, la forma en que nos dedicamos, el grupo que hay, todos queremos serlo, hay mucha ambición y sabemos que en Atlas la gente y nosotros queremos algo importante, ganar algo, mi gente y el equipo tiene una ambición importante”.

De lateral a central

Ante la urgencia de cubrir un hueco en la zaga central con las lesiones de Leiton Jiménez y Stiven Barreiro desde el torneo pasado y ahora con la baja de Rafael Márquez, Daniel Arreola se ha visto en la necesidad de tapar ese espacio, a pesar de ser lateral izquierdo, y aunque no desconoce la posición de central, siempre estará en la disposición de ayudar al equipo en donde más lo necesite.

“El ‘Profe’ de repente un día me dijo ‘siento que tú lo puedes hacer muy bien aquí’ y yo acepté, porque la sé jugar, me gusta y se habló. Le dije que sí. Ahora estoy encantado de jugar ahí”, señaló el defensor.

LA FRASE

“El paso de lateral a central que se da es por petición del ‘Profe’, así lo decidió y en lo personal me siento capacitado, estoy bien física y mentalmente para cumplir en esa posición como él quiere”.

Daniel Arreola, jugador del Atlas

TRAYECTORIA

Una década en las canchas

• Atlante 2008-2010

• Pachuca 2010 y 2012-2014

• Atlas 2011 y 2016-2017

• Monarcas 2015

• Dorados 2015-2016