Nos ocupamos por el gol: Oswaldo Alanís

Chivas está consciente de la sequía ante el arco rival y trabajan al respecto

GUADALAJARA, JALISCO (12/MAY/2017).- La falta de contundencia en Chivas es un problema al cual la plantilla y cuerpo técnico buscan una solución cuanto antes, porque no anotar en la fase final significa quedar fuera y tirar por la borda todo el trabajo y los sueños que se construyeron durante toda la fase regular.

Oswaldo Alanís reconoce que en el redil están muy metidos en resolver la sequía ofensiva que registra el equipo. Son ya 540 minutos los que han pasado con sólo dos goles, lo cual ha perjudicado al equipo. Ante Atlas en la ida, los rojiblancos presentaron las mismas fallas al ataque, que el equipo buscará solucionar para la vuelta.

“Sí preocupa, pero más que preocuparnos, nos ocupamos en lo que tenemos que hacer y en que van a salir bien las cosas. Todo es por algo, son experiencias y esta falta de gol es para aprender en el encuentro que viene”.

En Chivas están conscientes que Atlas buscará hacer un partido inteligente con el gol a favor que tienen en la serie, así que la paciencia será fundamental en todos los aspectos, porque el rival buscará el contragolpe.

“Debemos aprovechar las oportunidades que se presenten, estar atentos para no recibir gol, hacer bien las cosas y ganar. A mi percepción, es una jugada que marcó como penal pero bien pudiera no marcarse, no he visto la repetición para decir, lo que sí fue una jugada que nos perjudicó y terminan ganándonos 1-0”.

Alanís indicó que en la ida dejaron cosas en el aire que se habían comprometido a realizar, cedieron por momentos el esférico al rival y eso afectó el planteamiento realizado, motivo por el cual Matías Almeyda estaba desesperado en la banca, dando indicaciones, buscando que recompusieran.

“Por lapsos hicimos algunas que debíamos, Atlas tuvo llegadas, tuvo el balón durante buen lapso, pero mayormente fue Chivas y se hizo un mejor juego en conjunto, en llegadas, en diferentes situaciones pero no hicimos el gol”.

El central indicó que su salida del encuentro el jueves se debió un movimiento que realizó el rival y él no le queda más que aceptar la determinación, porque todo lo que se hace desde la banca, es buscando sumar para encontrar el resultado.

“Fue más táctico el cambio, ellos quitaron un delantero por lo que Matías (Almeyda) decidió sacar un defensa. Estamos en casa el domingo, vamos a salir a dar todo en casa, buscar ganar como Chivas lo ha hecho y tenemos equipo, el funcionamiento para hacer las cosas”.

Una de las claves para el próximo domingo es no ceder el balón, estar encima del rival y atrás con mucha concentración para no cometer errores, porque con uno, estarán fuera de la serie.

“Como lo hemos venido haciendo, teniendo el balón, la posesión, llegar por un lado, por otro, porque eso es lo que le ha dado a Chivas durante el torneo y así lo vamos a buscar en la vuelta”.

Respecto al penal marcado en contra, el central indicó que le pareció rigorista la sanción dentro del área, porque no hubo intención de golpear.

“Álvarez lo dijo claramente, él se anticipa, no sé qué tanto puede tomarse como falta esa acción o qué tanto puede afectarse al jugar que lo toquen. Nos termina afectando porque con ese penal nos gana y hay que remontar en casa”.

Respecto a la lesión de Jair Pereira, es claro que la salida del central desarticuló la idea planteada en el arranque, tanto así que Atlas le dio vuelta, al partido y de ser dominado pasó a ser dominador.

“Nos pesa claramente por el planteamiento que se hace, por el jugador que es Pereira, por el planteamiento que se hace a la defensa y salida también, nos mermó pero después el equipo compuso y en el segundo tiempo se hicieron bien las cosas, no se metieron los goles”.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ