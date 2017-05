Toluca, a concretar el pase a semifinal ante Santos

Los Diablos esperan redondear la fase de cuartos de final este sábado

CIUDAD DE MÉXICO (12/MAY/2017).- El panorama parece cómodo para los Diablos Rojos del Toluca, luego de que a media semana en la ida vencieron 4-1 a Santos en terreno lagunero. En la vuelta en terreno mexiquense los escarlata esperan redondear el pase a semifinales.

No obstante, para el técnico de los Diablos, Hernán Cristante, sería "un pecado" pensar que la serie de Cuartos de Final ya está definida, por el contrario, señaló previo a la vuelta, su equipo debe trabajar y ser efectivo para hacer valer su condición de local y sellar el pase a semifinal.

Al referirse al duelo de vuelta de este sábado, Cristante dijo: "Hay que ir por más, eso lo aprendí desde chico, pero sí hay que hacerlo de manera inteligente. La holgura del resultado no implica que hayamos pasado, entonces no podemos cometer ese error para nada, tenemos que salir a jugar un partido intenso, una final, y no regalar absolutamente nada, y no regalar no es meternos atrás y a ver qué cazamos, sino el equipo tiene que hacer valer su condición de local, tiene que hacer valer su juego, tiene que ir por el partido en el buen sentido y de forma inteligente".

En tanto, en la Laguna los dirigidos por José Manuel de la Torre saben de la aduana complicada que tendrán, pero se preparan para darlo todo este sábado para intentar la remontada.