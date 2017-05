Atlas condena actos racistas contra Clifford Aboagye

El equipo reprueba enérgicamente insultos que se gritaron a su salida del partido contra Chivas

GUADALAJARA, JALISCO (12/MAY/2017).- El equipo de Atlas condenó enérgicamente los actos racistas realizados supuestamente por un sector de aficionados del club Guadalajara, cuando, según señalan diversos medios deportivos, el jugador recibió gritos discriminatorios al salir de cambio.

Según informan diversas publicaciones, desde la zona donde se ubicaba la barra del club visitante se escucharon exclamaciones racistas -imitaciones de monos, de acuerdo con reporteros de este diario- hacia el jugador Clifford Aboagye, quien al minuto 75 salió de cambio y se dirigió hacia la zona de bancas. Señalan que supuestamente, en lugar de molestarse, habría encarado a la afición sin que hasta el momento esto haya sido confirmado.

Sin embargo, el ghanés dice no haberse percatado de tal acción: ''Cuando uno está en el partido no escucha mucho de atrás, para mí no hubo nada de eso'', señaló, tras el final del juego. ''A veces sí, uno como futbolista tiene que estar muy atento al trabajo, no me afecta nada de eso'', añadió.

El equipo de Atlas ganó el partido de ida de cuartos de final celebrado la noche del jueves ante el Rebaño.

El cuadro de los Zorros invita a toda la afición a evitar cualquier acto de racismo, esperando que la próxima edición del encuentro que se jugará el domingo sea un ''Clásico sin Violencia''.