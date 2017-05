Tom Brady, portada de Madden 2018

Madden 2018, que se promociona bajo la frase de "El Mejor de Todos los Tiempos" (G.O.A.T., Greatest Of All Time en inglés), saldrá a la venta para todo el público el 25 de agosto de 2017 y tendrá en portada por segundo año consecutivo a un jugador de los Patriots, después de que en la edición anterior apareció Rob Gronkowski.

Madden like you've never seen it...#Madden18 pic.twitter.com/1H5gNSVISD