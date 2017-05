Mourinho quiere al 'Chicharito'

En fechas recientes el entrenador portugués hizo comentarios positivos sobre el delantero

CIUDAD DE MÉXICO (12/MAY/2017).- Según los diarios The Sun y The Telegraph, el delantero tapatío Javier “Chicharito” Hernández estaría en la mira para reforzar a su ex equipo, el Manchester United, siendo el mismo estratega portugués, José Mourinho, quien pidió al ariete mexicano para hacer fuerte a los Red Devils en la próxima temporada.

“Chicharito” militó cinco años en el United (2010-2015), para luego ser cedido al Real Madrid por una temporada. Tras la llegada del técnico holandés Louis Van Gaal, el surgido en Chivas fue borrado del mapa, provocando su salida a la Bundesliga con el Bayer Leverkusen.

Leverkusen actualmente está viviendo una crisis deportiva, ocupando la posición número 12 con tan sólo 37 puntos, siendo parte el tapatío de esta mala racha y siendo relegado a la banca en los últimos cotejos de las Aspirinas.

En los últimos meses, Mourinho ya había dejado entrever su interés en el jalisciense. El 17 de marzo pasado el entrenador de los Red Devils, señaló que el mexicano debió haberse quedado en este equipo. “Yo nunca hubiera vendido a Chicharito, nunca, ni de casualidad”.

Además, el pasado 7 de abril el portugués señaló que “Chicharito” hubiera hecho ya 20 goles con él (en el ManU). Aseguró que por su estilo de juego, el tapatío del Bayer Leverkusen llevaría al menos 20 goles en esta temporada.

LA CIFRA

13 goles suma el "Chicharito" en esta temporada con el Leverkusen.