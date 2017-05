El árbitro nos afectó: Michael Pérez

El mediocampista rojiblanco confía en que Chivas remontará en la vuelta

GUADALAJARA, JALISCO (12/MAY/2017).- Para Michael Pérez, si el árbitro central Jorge Antonio Pérez no marca el penal, hubiera una buena determinación, pero al final fue lo contrario y el contención consideró que terminó influyendo en el marcador contra el Atlas, en la derrota 1-0.

"El árbitro está expuesto a eso, a las equivocaciones, a los aciertos, hoy le tocó afectarnos un poco pero es parte del futbol y al árbitro no se le reclama. Fue una jugada dudosa, el marcarlo o no, el árbitro estaba en lo correcto. Es una jugada complicada, vamos los dos disputando el balón, él es el que decide y al final la marca. Estamos trabajando en cada entrenamiento, para tenerla y por qué no en cuartos de final".

Pérez mencionó que pese a la derrota en el partido de ida de los cuartos de final, el equipo se siente tranquilo, con la confianza de que harán un mejor encuentro en casa, porque aunque perdieron en el estadio Jalisco, no hicieron un mal encuentro.

"Nos vamos tranquilos, el equipo jugó, un excelente segundo tiempo, los primeros minutos fueron buenos y los minutos que regalamos, fueron los que nos dejó caer, ahora a levantar y remar contra corriente".

El contención dice que emocionalmente no está afectado, porque no hay tiempo para lamentos, debe levantar rápido la cabeza por si lo requieren para la vuelta y le hará caso al dueño Jorge Vergara, quien al finalizar el partido bajó al vestuario, para darle apoyo a la plantilla.

"Ahora me tocó hacer el penal, el lado malo de la moneda, tengo que levantarme rápido de esto y estar mentalmente al cien por ciento en lo que viene. Estuvo con nosotros en el vestidor (Vergara), nos dio unas palabras de aliento, nos dijo que no está nada perdido y que debemos levantar la cabeza".

El cotejo de vuelta el domingo será más difícil que la ida, porque el marcador le favorece al Atlas y buscará manejar el encuentro, el tiempo, así que Chivas debe ser muy inteligente en todos los aspectos.

"Será un encuentro muy intenso, debemos cometer los menos errores para sacar ventaja y ganarlo. Tenemos que meter goles, es lo que nos ha venido faltando y creemos que se puede. Todavía faltan 90 minutos y podemos revertir esto. Fue la falta de contundencia, tuvimos varias de gol pero no las concretamos".

Admitió el jugador que cuando se dio la lesión de Jair Pereira, sorprendió a todos, le llamaron de sorpresa y hasta frío entró al encuentro.

"Fue algo muy repentino, entré sin calentar incluso y adaptarme me costó un poco, pero me adapté muy bien. Debemos corregir nuestros errores, trabajar para estar al cien por ciento".

Pereira está descartado para jugar el próximo fin de semana, tiene un desgarro en la parte posterior del muslo izquierdo y aunque Chivas llegara a la final de la Liguilla, está fuera.

EL INFORMADOR / Alejandro Ramírez