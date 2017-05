Dice Matías Almeyda que no era penal

El entrenador del Rebaño asegura que el árbitro se equivocó al marcar el tiro de castigo que significó la victoria rojinegra

GUADALAJARA, JALISCO (12/MAY/2017).- En un hecho sin precedentes, en donde no suele hablar del arbitraje, el director técnico del Guadalajara Matías Almeyda se quejó del trabajo de Jorge Antonio Pérez Durán, silbante del encuentro de ida de los Cuartos de Final en el Clásico Tapatío, en donde silbó un penal que a su juico era inexistente, pero que le dio la ventaja al Atlas de 1-0.

"El que no sea hincha de Chivas dirá que es penal, porque yo podría decir que sí era gol y estaba adelantado, en el penal ningún jugador de ellos reclamó, pero hay errores en la vida, todos los cometemos, hoy el árbitro cometió el error, además siempre me fijo en el tiempo que se adiciona, hoy fueron tres y no era para tres minutos, pero es como que todo sigue igual y yo no protesto, yo digo que en esa acción el árbitro se equivocó", dijo el timonel argentino del Rebaño Sagrado.

Pero por otro lado, reconoció que algo que le hace falta a su equipo es mejorar en la contundencia, ya que en los últimos seis partidos, solamente ha podido anotar en un par de ocasiones, por lo que es un renglón a mejorar de cara al partido de vuelta del próximo domingo.

"Hay un factor que si trato de poner con objetividad es que no estamos metiendo goles, para ganar se hace uno o dos goles, las chances hay que aprovecharlas, hoy recuperamos la parte futbolística y la dinámica, hoy fuimos un equipo que vino a jugar de igual a igual, pero nos está faltando esa cuota que nos hacía marcar diferencia durante el torneo", siguió Almeyda.

Finalmente, Matías Almeyda informó que ningún lesionado, dígase Ángel Zaldívar, Isaac Brizuela, Carlos Cisneros, mucho menos Jair Pereira podrán estar para el juego del domingo, el que está más cercano es Rodolfo Pizarro, sin embargo él prefiere no arriesgarlo, ya que ha hecho poco trabajo de futbol.

"Lo de Rodolfo viene bien, es el que más cerca de los lesionados está, pero con poca práctica de futbol, pero los que están, con otras características, lo están haciendo bien", finalizó diciendo el estratega rojiblanco.

EL INFORMADOR / Javier Robles