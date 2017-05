Chávez Jr. dice haber 'comido mal' antes de la pelea

El boxeador defiende el ''esfuerzo sobrehumano'' que hizo para llegar al peso pactado

GUADALAJARA, JALISCO (11/MAY/2017).- ''Nadie sabe el esfuerzo sobrehumano que hice para marcar el peso''. Con expresiones como ésa, el boxeador sinaloense Julio César Chávez Jr. reaccionó en una entrevista acerca de las críticas que ha recibido por su actuación en la pelea del sábado pasado contra Saúl ''Canelo'' Álvarez.

El pugilista dijo que de hecho dejó de comer en la semana previa a la pelea, de manera que en la noche del encuentro se sentía sin energías. También admitió que el masaje no autorizado que recibió antes de la pelea no fue el factor decisivo: ''Mi mente quería pero mi cuerpo no me respondía, tenía condición pero no fuerza; lo del masaje no creo que haya sido la causa de mi actitud patética, arriba del ring es sin duda la peor actuación de mi carrera''.

En charla con ESPN, anunció sin embargo que ''las críticas las he tomado de buena manera y voy a seguir trabajando duro, de hecho en dos semanas me iré a México para entrenar con Nacho Beristáin''.