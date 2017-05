Darío Verón aclara que no quiso homenaje de Pumas

El jugador paraguayo dice que no aceptó la propuesta por parte de la directiva

CIUDAD DE MÉXICO (11/MAY/2017).- El último gran referente de los Pumas, Darío Verón, quien hace días anunció su salida de la institución tras 14 años, declaró en entrevista para Radio Monumental de Paraguay que la directiva universitaria quería rendirle un partido de homenaje por su trayectoria.

Sin embargo, el ex capitán Puma aclaró que no aceptó la propuesta del equipo porque sus intenciones son seguir jugando, cosa que hará seguramente con el Cerro Porteño de su país.

"Platiqué con el presidente de Pumas (Rodrigo Ares de Parga) y empezarán a darle oportunidad a los canteranos y acepté eso, pero le dije que yo quiero seguir jugando. Ellos me querían hacer un partido de despedida ahora, pero yo le dije que seguiré jugando".

"Hay ofertas del futbol mexicano, pero me llamó Dani Prieto (dirigente de Cerro Porteño) para decirme que me mandaría la propuesta porque por ahí me voy a Cerro Porteño. Fue difícil (salir de Pumas), pero el club ya quiere empezar a darle oportunidad a los jóvenes y yo acepto eso, gané cosas importantes y le agradezco mucho a la institución", dijo Verón.