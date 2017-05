Esta es mi mejor temporada en Villarreal: Dos Santos

El centrocampista mexicano dice que esta temporada ha crecido mucho como futbolista

VILLARREAL, ESPAÑA (11/MAY/2017).- El centrocampista mexicano del Villarreal, Jonathan dos Santos, afirmó este jueves que la actual es su mejor temporada en este equipo, ya que ha jugado mucho, no ha sufrido lesiones y ha crecido como futbolista.

El jugador del equipo castellonense agregó que, con 27 años, se encuentra en un gran momento, aunque debe crecer en la faceta goleadora.

"No me podía imaginar que iba a jugar tres temporadas en la banda, pero cualquier futbolista que quiera crecer debe ser polivalente y eso es lo que he hecho a pesar de que en la banda tengo mucha competencia con compañeros de un gran nivel como Roberto Soriano, Samu Castillejo o Denis Cheryshev", prosiguió.

Respecto a su futuro señaló que tiene dos años de contrato y que es muy feliz en Villarreal, un club que le ha dado lo que no le dio el Barcelona, "que es continuidad".

"Estoy bien aquí y no pienso en el futuro, porque me siento importante y estoy jugando, aunque es verdad que en el fútbol nunca se sabe lo que va a pasar. No sé nada respecto al año que viene", agregó.

Sobre el Villarreal, Dos Santos señaló que el grupo trabaja bien y con ganas de alcanzar el objetivo marcado, ya que actualmente es quinto en la clasificación, pero debe pelear con el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad a los que el Villarreal aventaja en un punto.

También destacó que en casa, donde jugarán esta semana la Liga ante el Deportivo, les cuesta más sacar los partidos. "A veces quizá nos ha faltado un poco de intensidad y de acierto para marcar el gol que puede abrir el partido", señaló.

Consideró que por delante el equipo tiene dos finales para consolidar la plaza europea que, opina, se merecen tras haber completado un buen año con unos números que otros años ya habrían garantizado la clasificación para jugar en torneos continentales.

Finalmente recordó que el Deportivo se juega mucho en el encuentro de este domingo en La Cerámica, porque tienen en juego la permanencia y eso "complicará el encuentro", además de que consideró al rival como un buen equipo con buenos futbolistas.