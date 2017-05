Atlas cierra preparación para enfrentar a Chivas

El equipo de los Zorros termina su entrenamiento con buen humor e intensidad

GUADALAJARA, JALISCO (10/MAY/2017).- Con una práctica, en donde el buen humor y la intensidad fueron prioridad, los Rojinegros del Atlas cerraron este miércoles su preparación para enfrentar a Chivas este jueves por la noche en el partido de ida de los Cuartos de Final en la cancha del Estadio Jalisco. Antes de que eso sucediera, Luis ''Macue'' Robles fue claro en señalar, que es el momento ideal para que los Zorros hagan historia y comenzar a soñar con lograr trascender.

''En el torneo manifestamos que podemos pelearle al tú por tú a cualquiera. Es un momento de soñar, de dar ese paso y sobre todo seguir con esa mentalidad'', dijo el mediocampista rojinegro.

El ''Macue'', capitán cuando Rafa y Óscar Ustari no están presentes en la cancha, reconoció que el cotejo ante el Chiverío será complicado por los jugadores que tienen y por el orgullo que representa, más allá de si tienen o no jugadores lesionados.

''Va a ser un partido difícil, ellos no han ganado, pero eso no significa que no jueguen bien. Es un equipo intenso, dinámico y tienen gol. Es un Clásico que viste y motiva a todo el mundo'', siguió.

Por lo pronto, Atlas se concentrará esta noche, contrario a la costumbre que tenía el “Profe” Cruz de permitir a sus jugadores dormir en sus casas una noche antes de los partidos, esto para tener al equipo metido al cien por ciento en el compromiso del jueves.

''Todos estábamos acostumbrados a concentrar, no es nada nuevo y sobre todo que llega en buen momento. Sabemos de la importancia y no nos pesa, sobre todos sabiendo que es un duelo bastante importante y lo que representa'', finalizó diciendo Luis Enrique Robles.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES