Dejar la piel

Rodolfo Cota dice que en esta Liguilla se entregarán al máximo para comprar pasaje a las Semifinales a costa de los Zorros

GUADALAJARA, JALISCO (10/MAY/2017).- Es de los jugadores con más personalidad que tiene el Guadalajara y ahora está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera.

Rodolfo Cota aseguró que su vida ha estado llena de cosas positivas desde que llegó al Guadalajara: su hijo nació en la Perla Tapatía, fue campeón de Copa MX, se hizo de la titularidad en el equipo más popular de México, jugará su tercera Liguilla de manera consecutiva y será también como en las dos anteriores: con Clásico.

Cota, considerado el cuarto mejor arquero de la Liga MX por sus atajadas, al salvar en 68 ocasiones su portería, advierte que ante Atlas, el Guadalajara está listo para entrar en acción en el momento más importante que sea requerido.

“Que la gente sepa que nos vamos a morir en la cancha por nuestros colores, por nosotros, por el profesionalismo que debemos mostrar y por toda la gente que apoya acá, que aporta para que todo salga bien y esa afición que no nos deja de apoyar siempre, en todos lados. Trabajo para eso, para aparecer en el momento que más me necesite mi equipo”.

El cancerbero rojiblanco confía en que la suerte le cambiará, porque todavía le duelen las dos eliminaciones más recientes en Cuartos de Final ante el América. Dice que la tercera será la vencida y qué mejor que sacarse la espina en otro Clásico, el tapatío ante los Zorros.

“Feliz, contento por el paso del equipo, por ser mi tercera Liguilla primero Dios, lo cual me pone emocionado. En todas me han tocado encuentros de Clásico, definitivos, de esos que pasan a la historia. Es una serie a dos partidos, el equipo ya está mentalizado en eso, en ir allá y aunque sea difícil, intenso, hay que buscar el resultado y hacer lo que nos pide el Matías, que es disfrutar este tipo de duelos”.

Motivación extra

Cota quiere darle a su hijo, esposa y familia la primera Semifinal vistiendo la casaca del Guadalajara. Ellos son su motor en todos los aspectos y se siente en deuda en ese sentido, así como con la afición.

“Ian Rodolfo Cota, mi hijo ya se emociona. Antes de que naciera a hoy, cambian muchas cosas, existe más motivación de que está tu bebé, la esposa. Gracias a Dios tengo sanos a mis padres, toda mi familia y puedo decir que estoy contento, pleno, la verdad que he sido demasiado bendecido por estar acá, de tener a mi bebé acá en este momento. Salí campeón de Copa, ya juego de titular y ellos son lo más importante, mi familia”.

Cota precisó que la serie no será nada fácil, externó su respeto total para el Atlas, equipo que dijo es dinámico y con individualidades que marcan diferencia en cualquier descuido, pero confía plenamente en los suyos para obtener el resultado, porque al final el Jalisco también es casa rojiblanca.

“Estaremos en casa, en un estadio que tiene mucha historia del Guadalajara, así como de Atlas, eso será motivante. Me tocó jugar un encuentro ahí en el Jalisco y para mi fue muy bonito, intenso, lo disfruté. Pisar la cancha vistiendo estos colores es algo muy bonito y cerrar en casa es importante el próximo domingo. Vamos por el resultado, Matías nos ha pedido el resultado, vamos por el triunfo”.

Quedan pocos boletos para la vuelta

La directiva del Guadalajara cerró ayer la venta de boletos entre sus abonados para el encuentro de vuelta ante el Atlas, correspondiente a los Cuartos de Final del Clausura 2017, y comenzarán hoy con la venta de boletos al público en general.

La realidad es que no quedan muchos boletos a disposición. La dirigencia ha tenido que cumplir con compromisos como los abonados, patrocinadores, entre otras solicitudes especiales a las cuales no les pueden decir que no. El anuncio de que ya no hay boletos, de manera oficial, no tardará en salir.

El lunes por la noche, quedaban entradas de cabecera inferior sur, de los de 800 pesos; área grande inferior oriente, de 950; media cancha inferior oriente, de mil 100, premier oriente, de mil 500 y nada más.

Al cierre de la venta ayer, ya había otras dos secciones terminadas, pero no se han dado a conocer cuántos quedan ni de qué zona.

HISTORIAL

Los últimos Clásicos

Local Visitante Marcador Jornada Torneo Atlas Chivas 1-2 6 Clausura 2017 Chivas Atlas 2-2 6 Apertura 2016 Chivas Atlas 1-0 14 Clausura 2016 Atlas Chivas 0-1 14 Apertura 2015 Atlas Chivas 1-4 Cuartos de Final Clausura 2015 Chivas Atlas 0-0 Cuartos de Final Clausura 2015 Atlas Chivas 1-1 12 Clausura 2015

Para tomar en cuenta

• Chivas logra su tercera Liguilla de manera consecutiva. Atlas no calificaba a Cuartos de Final desde el torneo Clausura 2015.

• Matías Almeyda no ha perdido contra el Atlas en cuatro presentaciones que ha tenido, suma tres victorias y un empate.

• La última ocasión que Atlas superó una serie de Cuartos de Final para llegar a Semifinal, fue precisamente ante Chivas, equipo al que eliminó en el Apertura 2004.

• Ambos equipos se han enfrentado en Cuartos de Final en tres ocasiones, de las cuales, Chivas ha avanzado en dos y Atlas en una. Ninguno avanzó a la Final, en Semifinales fueron eliminados.

• La afición del Guadalajara tiene fresco el momento del 4-1 en la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2015, toda vez que en la ida quedaron 0-0 y Chivas le dio un baile a los Zorros. Hubo invasión de cancha en ese cotejo.

• Cota es el único arquero en la historia del Guadalajara que logra estar en tres Cuartos de Final de manera consecutiva y los resuelve con Clásico, los dos primeros ante el América y ahora contra el Atlas.

LA FRASE

“Es muy bonito ir a disfrutar el futbol en familia, que siga esto vigente y confío en que así será, que las dos aficiones se comportarán a la altura. Vamos a tener un gran partido. Que sea como el de la temporada regular, sin violencia”.

Rodolfo Cota, arquero de Chivas