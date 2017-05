Quedan pocos boletos para la vuelta del Clásico tapatío

Escasean las entradas disponibles para público en general luego de la venta a abonados

GUADALAJARA, JALISCO (09/MAY/2017).- La directiva del Guadalajara cerró este martes la venta de boletos entre sus abonados para el encuentro de vuelta ante el Atlas, correspondiente a los cuartos de final del Clausura 2017 y comenzarán a ofrecerlos al público en general.

La realidad es que no quedan muchas entradas a disposición, la dirigencia ha tenido que cumplir con compromisos como los abonados, patrocinadores, entre otras solicitudes especiales a las cuales no les pueden decir que no. El anuncio oficial de que ya no hay boletos no tardará en salir.

El lunes por la noche, quedaban entradas de cabecera inferior sur, de 800 pesos; área grande inferior oriente, de 950 pesos; media cancha inferior oriente, de mil 100; premier oriente, de mil 500 y nada más.

Al cierre del martes en venta, ya había otras dos secciones terminadas, pero no se han dado a conocer cuántos quedan y de qué zona.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ