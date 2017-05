Jugadores del Madrid no nacimos en Beverly Hills: Sergio Ramos

Cuestiona la campaña del 'Atleti' previa al partido de semifinales de Champions League

MADRID, ESPAÑA (09/MAY/2017).- El capitán del Real Madrid Sergio Ramos rechazó este martes que los valores de sacrificio y humildad sean exclusivos del Atlético de Madrid como si los jugadores del equipo blanco hubieran crecido "en Beverly Hills".

"Parece que aquí todos nos hemos criado en Beverly Hills y con una cuenta corriente de cuarenta para arriba", dijo el central blanco tras la campaña del Atlético para motivar al equipo y afición de cara al encuentro de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones el jueves donde necesita remontar un 3-0 adverso.

Los rojiblancos han lanzado varios mensajes en twitter ensalzando los valores de humildad y esfuerzo con la etiqueta #NoLoPuedenEntender, en velada referencia a los blancos.

"Aquí (en el Real Madrid) hay gente de barrio con valores y mucha educación. Tenemos nuestros valores y veremos lo que pasa.

Las campañas y los tuits son respetables pero no van a cambiar nuestros valores, iremos con la misma humildad y sacrificio dentro del campo", dijo Ramos.

El capitán blanco añadió que no se sentirá intimidado por el ambiente caliente que se espera en el Vicente Calderón, sino que se siente más motivado.

"No es el primer partido que vamos al Calderón, tienen una afición que no deja de animar, a mí, cuanto más animen, más me motiva. A día de hoy nuestro equipo aguanta muy bien", aseguró.

"Al final, son dos equipos de once contra once y a ver quien lo hace mejor, lo demás, lo de fuera no va a cambiar nada", dijo el capitán blanco que sólo tiene un mensaje.

"La mentalidad es salir a olvidar el resultado conseguido en casa y a ganar el partido", insistió, pidiendo "salir con las ideas muy claras, luego en el fútbol puede pasar de todo, pero hay que dar lo máximo".

"Nos vamos a centrar en ir a ganar, no vamos a ir a defender un resultado", sentenció.