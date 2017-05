Caso Juzgado

Hace tiempo que el mejor futbol de la Liga MX se dejó de jugar en la Ciudad de México

GUADALAJARA, JALISCO (09/MAY/2017).- No hay más que decir. La Fiesta Grande llegó con premio para Guadalajara y Monterrey y dejó sin pilón a la capital del país.

Hace tiempo que el mejor futbol de la Liga MX se dejó de jugar en la Ciudad de México y lo de esta Liguilla simplemente es la confirmación.

Pero, en este H. Tribunal como decimos una cosa, decimos otra -parafraseando a la Chimoltrufia-; y es que la realidad dicta que tampoco en el occidente está la élite del futbol nacional. Ojalá que lo ocurre en esta Fiesta Grande se vuelva costumbre torneo a torneo.

Pero, a fuerza de ser sinceros, y basándonos en este H. Tribunal sólo en lo que vimos en el cierre del campeonato, la realidad nos indica que el Clásico Tapatío en la Liguilla parece una bendición, pues es la única forma factible en la que podemos ver a un equipo tapatío en la ronda de Semifinales, pues a fuerza de ser sinceros, ante Xolos, Tigres, Monterrey o Santos, ¿con queso las tortillas?...

EL PODIO

1.- Muy perros

Los Xolos de Miguel Herrera no sólo llegan a la Liguilla como el líder general de la competencia, sino además, como la escuadra más consistente de uno de los torneos más irregulares. Ciertamente los norteños dieron tumbos -como todos los equipos del torneo- en alguna parte del certamen, pero supieron mantenerse en la cima del torneo y consiguieron en el último juego del rol regular la ventaja de cerrar en casa durante toda la Fiesta Grande. Éste no parece ser el caso del Superlíder que sucumbirá ante la maldición; su regularidad los avala.

2.- Doble redención

Salvados y clasificados a la Liguilla. Así terminó una campaña para Morelia que parecía de pesadilla y en un minuto cambió a un cuento de hadas. Durante casi 10 minutos el cuadro michoacano estuvo descendido a la Liga de Ascenso, pero con un gol de último minuto hicieron carambola de tres bandas: salvaron la categoría, clasificaron a la Liguilla, y de paso eliminaron al América. No hay que olvidar además que Monarcas fue finalista de la Copa y que la perdieron en la definición de penaltis.

3.- Nadie se lo quiere topar

Tigres está en la Liguilla luego de un regreso que habla del momento que vive el equipo de Ricardo Ferretti. Ciertamente a dos fechas del final del torneo tropezó en el Clásico Regio en casa de Rayados, pero previo a eso le metió cuatro a Pumas, después maltrató con un 3-0 al líder Tijuana, y cerró con una goleada de 5-1 al Querétaro en La Corregidora, para que nadie soñara con arrebatarle su puesto de Liguilla. El campeón está de vuelta y nadie se lo quiere encontrar.

El rincón de la vergüenza

1.- Fracasotote

No hay otra forma de calificar lo que le pasó al América de La Volpe. Al argentino le pasó algo muy similar con el Boca Júniors, equipo que en los tres últimos partidos del torneo argentino requería de sólo un punto para proclamarse campeón de su país, y que ya no pudo obtener una sola unidad más. Con las Águilas igual requería de sólo un punto para amarrar su pase a la Fiesta Grande, pero su escuadra fue incapaz de conseguirlo. Fue el punto final de una campaña tan gris como polémica.

2.- Se extinguió

Los Jaguares no cohabitan más en la Liga MX con ninguna de sus especies. El equipo chiapaneco pagó el precio de tres años de malas decisiones que se resumen en problemas constantes en el cociente y la postrera caída a la Liga de Ascenso. Jaguares se convirtió en una piedra en el zapato del máximo circuito, que busca la excelencia y veía como año tras año esta escuadra adeudaba los sueldos a sus futbolistas. Todo eso hará que se le extrañe poco.

3.- No podían faltar

Por una cuestión de respeto al que siempre fue su espacio, Cruz Azul no puede faltar en este rincón de la vergüenza que tantas veces engalanó -con todo y que ganó de visita en León-. Otra vez los cementeros verán la Liguilla por televisión pese a la gran inversión de su directiva. Por su parte, Pumas completa la trilogía del dolor para los equipos capitalinos que no clasificaron a la Fiesta Grande. A Palencia le tendieron feo la cama, a costa de no ir a la Liguilla.

LA FIGURA

Salvador y goleador

9 goles hizo Raúl Ruidiaz en el Clausura 2017, una cifra que palidece ante los 27 tantos que una vez hizo José Cardozo para proclamarse campeón de goleo en un torneo corto. Es también, el número de goles más bajo en la historia de los campeonatos de un semestre para cualquier líder cañonero. Pero el gol que le dio el título a Ruidiaz - quien por cierto marcó un total de 20 dianas y es bicampeón de la especialidad- es un gol que vale millones de dólares, pues impidió la devaluación de la franquicia de Monarcas.

EL VILLANO

Ricardo La Volpe

¡Ah, bueno! Si se trata de que no te hagan ver mal, con sus asegunes pero América tendría que haber sido fiinalista. Pero como todavía en el futbol se estila que gane el que hace más goles, lo único que queda para el técnico argentino es un fracaso más en su carrera, donde a pesar de los sinsabores no le faltan oportunidades. Habrá que esperar a ver en dónde reaparece el argentino.

LA FRASE

Para la posteridad

“Ningún equipo le pasó por encima al América en este campeonato, salvo Tigres”...

Ricardo La Volpe, técnico del América