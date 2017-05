Sueño latente

José Guadalupe Cruz espera guiar al Atlas paso a paso hacia un título que se le ha negado por 66 años a los rojinegros

GUADALAJARA, JALISCO (09/MAY/2017).- “Hay que cambiar la historia”, decía el eslogan del Atlas y el “Profe” José Guadalupe Cruz lo tiene muy claro.

El director técnico rojinegro tiene en mente conseguir un título con los Zorros, algo que sería histórico, ya que desde 1951 no consiguen uno de Primera División y para este Clausura 2017 las cosas podrían ser diferentes luego de más de 66 años de fracasos y frustraciones.

El “Profe” llegó a darle al Atlas una mística y un estilo de juego que desde hace tiempo no se veía. Desde tiempos de Ricardo La Volpe en los años noventa, los Zorros no gustaban tanto a su afición como lo hacen ahora, con un futbol agradable, ofensivo y que enamoró a los fanáticos que poco o nada creían en el proyecto que encabeza José Guadalupe Cruz.

Ahora que la Academia se mide al Rebaño Sagrado en la Liguilla, el estratega rojinegro sabe que no existen favoritos.

Tampoco, si llegara a avanzar a Semifinales, nadie salta como un amplio candidato al título, sobre todo por lo parejo que ha resultado el certamen.

— ¿Para qué está el Atlas?

— Para ir fase a fase, nosotros tenemos claro que la aspiración es ser campeones, el primer paso a dar son los Cuartos de Final, luego ir a la Semifinal, con todo el respeto hacia los rivales, pero con mucho futbol y mucha intensidad, pero sí estamos para trascender.

— ¿Ha soñado en tener una Final?

— He tenido la fortuna de estar en tres Finales y en todas hemos salido con los trofeos, es indescriptible, es único. Hay muchas similitudes con Atlante, en donde salimos campeones de Liga y Concacaf, la verdad es que sí nos ilusionamos, sí sueño y sí deseo, por eso trabajamos en consecuencia.

— ¿Cuál ha sido la clave del éxito?

— Pienso que el trabajo de todo el grupo, de toda la institución, hemos hecho muy buena química en todos los aspectos y niveles, todos tenemos mérito en esta meta alcanzada. Todo eso ha sido fruto del trabajo que hoy pareciera ser que llega a su término con la Liguilla, pero no, es un paso más, sé que el equipo ya tiene tiempo de no estar en esa instancia y hoy más que nunca estamos convencidos y determinados a aprovechar esta oportunidad.

— ¿Cómo conformó su 11 titular?

— Nos ha costado mucho desde un principio, porque ha habido expulsiones y suspendidos, lesiones que no teníamos presupuestadas de gente muy importante, y muchas veces esas lesiones fueron en un periodo muy corto, a veces dos o tres seguidas, Rafa, Ustari, Cándido, Barreiro, son imponderables que afectan, no fue sencillo. Lo más rescatable es que todos los que entraron en su lugar lo hicieron de gran forma, demostraron que son confiables, la mejor noticia es que no tengo un 11 titular, sino que tengo 24 o 25 jugadores todos muy confiables.

— ¿Cómo define al Atlas?

— Atlas es un grupo de extraordinarios profesionales y excepcionales seres humanos, con compromiso, profesionalismo, mentalidad y trabajo.

— ¿Se pueden ilusionar los aficionados?

— Yo creo que si no nos ilusionamos en estos momentos todos, ¿cuándo lo vamos a hacer? La Fiel se da cita en un gran número en el estadio, se dieron cita en el Azteca el otro día, eso habla de que no solo se puede, sino que ya está ilusionada. La gente ya cree y hay una buena química con el equipo, esto es por cómo está jugando el equipo, nosotros estamos ilusionados de que en esta ocasión podemos aspirar al campeonato.

Aún no está satisfecho

Atlas terminó la temporada regular en sexto lugar, sin embargo pocos puntos fueron los que separaron a los Zorros de los primeros sitios, específicamente cinco puntos del líder Tijuana y sólo una unidad de su rival en Cuartos de Final, Chivas, aun y cuando Atlas hizo 26.

Por tal motivo, el técnico José Guadalupe Cruz dijo que no está satisfecho por lo que hizo su equipo en las 17 fechas, sino contento y agradecido con sus jugadores y sobre todo por quienes le confiaron el proyecto.

“Estoy muy contento, feliz y agradecido con mis jugadores, agradecido con la directiva que me ha dado la oportunidad de dirigir al Atlas, estoy orgulloso de los seres humanos con quienes convivo y estoy al frente de ellos, pero todavía no satisfecho, nos faltan unos pasos para llegar a la cima, vamos a estar en lo más alto, porque el equipo tiene la capacidad, talento, disciplina y futbol para estar ahí”, finalizó el “Profe” Cruz.

El Atlas con el 'Profe'

Apertura 2016

Juegos dirigidos: 17

Juegos ganados: 4

Juegos empatados: 7

Juegos perdidos: 6

Puntos: 19

Clausura 2017

Juegos dirigidos: 17

Juegos ganados: 7

Juegos empatados: 5

Juegos perdidos: 5

Puntos: 26

LOS TÓPICOS DEL “PROFE”

Sin candidatos al título

“Yo pienso que en este formato del futbol mexicano, siempre del uno al cuatro van a tener un margen de favoritismo y de pronósticos a su favor, pero en este torneo en particular, en este Clausura 2017, yo no veo a un candidato que esté por encima de todos, yo veo ocho que entramos a la Liguilla muy parejos, con diferentes planteles y nóminas, pero con igualdad de formas, yo veo mucha paridad”.

Los mejores laterales de México

“Ni duda tengo de ello, los dos mejores laterales que hay en el futbol mexicano en este momento los tiene el Atlas, Luis Reyes el izquierdo y José Madueña el derecho y han sido vitales en el funcionamiento del equipo”.

Un cierre esperado

“No me sorprende (el cierre de torneo), por el contrario, me causa una grata sensación ver, no culminados los sueños y expectativas, sino cómo las alimentamos con cada triunfo, porque lo que sé de futbol, hay maneras, y mi equipo tiene unas formas muy agradables y día a día las mejoramos, pero hay otras formas que ayudan a obtener los resultados”.