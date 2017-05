A secar a Alustiza y confiar en 'Chofis', dice Pereira

El jugador dice que saben perfectamente qué jugadores pueden ser la diferencia

GUADALAJARA, JALISCO (08/MAY/2017).- Aunque Guadalajara y Atlas llegan con ausencias importantes a esta serie de cuartos de final, previo al encuentro del próximo jueves, en Chivas saben perfectamente qué jugadores de cada bando pueden marcar diferencia.

Al ser cuestionado sobre las cualidades de la delantera rojinegra, el ''Comandante'' fue claro al afirmar que tendrán que poner especial cuidado al accionar del argentino Matías Alustiza, quien a su parecer es un hombre que puede hacer mucho daño si encuentra los espacios necesarios.

''No darle espacio. Le incomoda el hecho de que le estés apretando, no dejarlo jugar y vamos a tratar de seguir haciéndolo. Tiene capacidad hacia el frente y si le regalas un tiro te puede convertir, es ocuparnos en no darle ese espacio y estar concentrados en cualquier cosa que pueda hacer el rival'', advirtió.

En contraparte, analizando las virtudes de los atacantes rojiblancos, el zaguero del Chiverío hizo énfasis en el caso de Eduardo López, de quien destacó su capacidad para hacer cosas diferentes cuando se lo propone.

'''Chofis' es un jugador que tiene habilidades diferentes a los demás. Cuando está conectado y cree en él, hace cosas diferentes. Lo que puedo decir es que en Chivas puedes rescatar al equipo, si el equipo se comporta bien y estamos metidos, el equipo es lo único. Hay jugadores que pueden hacer diferencia, pero el estilo de Chivas es el equipo y si sumas individualidades te va a sumar bien. Es un jugador que ha crecido y esperemos que si le toca, salga en su mejor versión y pueda ayudar al equipo'', finalizó.

Chivas es quien tiene más ausencias previo a esta serie definitiva ante su odiado rival, pues Rodolfo Pizarro, Carlos Cisneros, Ángel Zaldívar e Isaac Brizuela aún no están recuperados al cien por ciento de sus respectivas lesiones. En el caso de Atlas el capitán Rafael Márquez, junto con el cancerbero Oscar Ustari, José Madueña y Clifford Aboagye, son los jugadores con los que hasta el momento no puede contar el ''Profe'' José Guadalupe Cruz.

EL INFORMADOR / DIEGO REOS