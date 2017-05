Jair Pereira recuerda pasada eliminación de Atlas

El zaguero del Guadalajara recuerda que hace dos años golearon al rival tapatío

GUADALAJARA, JALISCO (08/MAY/2017).- Hoy que se volverán a ver las caras en Liguilla el recuerdo está más vivo que nunca. Luego de saber que Atlas sería su rival en los cuartos de final del Clausura 2017, dentro del campamento de Chivas el recuerdo obligado es aquella eliminatoria de 2015 en donde golearon al Atlas para avanzar a semifinales.

Fue en el Clausura de aquel año cuando el Rebaño eliminó a los Zorros con marcador global de 4 a 1. En vísperas de que se cumplan dos años de aquel día, Jair Pereira reconoce que aquella tarde fue una experiencia inolvidable que aún tienen presente. “Son cosas que no se olvidan, las tienes presentes, son recuerdos especiales (…) Fue una experiencia bonita saber que le pudiste ganar a tu rival en la ciudad, uno de los Clásicos de este club. Te deja un gran sabor de boca pero queda en el pasado. Hoy nos enfocamos en el presente, sabiendo que cada partido es diferente. Todos los partidos tienen circunstancias, puede pasar una expulsión, un penal. Nos enfocamos en el presente. Tratar de hacer un futbol inteligente y encarar de manera importante este partido”, compartió. A diferencia de lo ocurrido hace dos años, en esta ocasión Chivas cerrará la eliminatoria en casa y debido a ello, Pereira advirtió que tendrán que poner especial cuidado al gol de visitante, pues al cerrar como locales tienen la obligación que buscar liquidar a los Zorros desde el juego de ida.

Ya en otro tenor y a pesar de que el Guadalajara atraviesa una racha negativa de cinco juegos sin ganar en Liga, para el zaguero rojiblanco Chivas no sólo es un participante más en la Fiesta Grande, sino un fuerte candidato a levantar el título. “Respeto la opinión de cada uno, son opiniones de ellos. Chivas es candidato, nosotros no nos podemos hacer menos. Hemos trabajado de manera intensa, nos hemos roto el alma dentro de la cancha como para que al llegar a cuartos digamos que el equipo no está aspirando a cosas importantes. Eso no va con la mentalidad de este equipo. Es paso a paso, un examen difícil pero hasta ahí. Nuestros objetivos están claros y vamos a luchar hasta el final”, finalizó. De cara a que inicie la liguilla, la principal preocupación del Guadalajara es la falta de gol, pues en sus últimos cinco encuentros sólo Oswaldo Alanís ha podido anotar dos tantos: uno de tiro libre ante Cruz Azul y otro más de penalti ante los Esmeraldas de León.



SABER MÁS

El primer juego de cuartos de final entre Chivas y Atlas se jugará el jueves en el Estadio Jalisco en punto de las 21:30 horas. El encuentro de vuelta será el domingo en el Estadio Chivas a las 18:06 horas.

EL INFORMADOR / DIEGO REOS