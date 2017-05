El 'Gallito' anhela el doblete

Vázquez quiere conquistar la Liga MX para dedicarla a su familia, piedra angular en su formación

GUADALAJARA, JALISCO (08/MAY/2017).- Su apodo es sinónimo de garra, de lucha, de bravura, y en el campo, José Juan Vázquez así lo demuestra.

Aguerrido, correlón, encimoso, siempre sobre el rival que trae la pelota para arrebatársela. El “Gallito”, quien juega en la contención de Chivas, disfruta mucho ir a entrenar, entrar al vestidor, jugar. Ama su carrera y espera poder dar a la afición el tan anhelado doblete, ganando la Liga MX, pues el Rebaño comenzará a disputar esta semana la Fiesta Grande, en la que cual pelearán con todo para también dedicarlo —como la Copa MX— a las personas especiales en su vida.

“Ser agradecido lo traigo desde la casa. Dios me dio ese don. (El campeonato de Liga) se lo dedicaría a mi familia, a mis padres, porque es bonito estar aquí, disfrutando esto que tanto me gusta y sería excelente que se lograra”.

Las bajas que tendrá el Guadalajara en la Liguilla afectarán al equipo, pero no es para ponerlo de pretexto, tampoco para que hagan menos al equipo en la búsqueda del título.

Para el “Gallito”, hay argumentos demostrados a lo largo del torneo para pensar positivo. “Se han hecho bien las cosas. Llegamos como campeones (del torneo Copa MX). Mostramos muchas cosas, que podemos pelear, luchar, correr y estamos bien. Talento hay (para sustituir las ausencias de Rodolfo Pizarro, Isaac Brizuela, Ángel Zaldívar), varias crías vienen empujando fuerte, cada quien a su manera muy especial de actuar, pero todos tienen mucho talento. Matías lo ha hablado, nos ha dicho que debemos tener los pies en la tierra”.

José Juan también es autocrítico. Precisó que deben aumentar el nivel individual, para mejorar en lo colectivo. Reconoció que le falta dar más, pues ha tenido cierta desconfianza que ha ido poco a poco eliminando. “Me ha faltado confianza, no he tenido mucha confianza al momento de tirar, por ejemplo, he tenido pocas opciones, pero cuando se me dan, tengo desconfianza en el momento, pero voy a soltarme”.

Y el “Gallito” hace honor a su apodo, para hablar con sus compañeros. “Me falta mejorar, no hay límite. Ayuda mucho ser autocrítico porque si no se reconoce, no se mejora. Tengo la suficiente confianza para decirle a mis compañeros lo que falta, para hablarnos de frente y mejorar”.

Sus orígenes

Si no hubiera sido futbolista, José Juan Vázquez aseguró que estuviera en Estados Unidos, trabajando, como muchos mexicanos y muy al pendiente de la Liga MX. Está agradecido con la vida, porque dice hacer lo que más le gusta, vive de eso y el futbol le ha dado lo que otro trabajo difícilmente podría, el cariño de la gente y amistades.

La humildad que tiene el “Gallito”, así le apodó su mamá desde niño, dice que la obtuvo con la educación que le dieron en casa, lo enseñaron a trabajar desde pequeño y valora mucho el esfuerzo que realizaron sus padres para sacar adelante a la familia.

“Mi papá ha tenido muchos trabajos, duró un rato en empresas, ha sido chofer. Yo trabajé con mi papá de panteonero, estuve desde los ocho años más o menos. Jamás pasaron cosas raras y me ha gustado trabajar siempre en lo que sea. Tenía amigos que también me invitaban a trabajar en el campo. Aprendí muchos oficios, trabajé de todo un poco y era un poco vago”.

Estar en Chivas es diferente a otros equipos, es un club mediático, con seguidores en muchas partes y a todos ellos, el “Gallito” les agradece el apoyo. Le gustaría al jugador rojiblanco dejarle claro a toda la afición, que su cariño es lo más importante, que se identifica perfectamente con el seguidor chiva.

“La humildad viene desde la casa, el trabajo, el no darse por vencido, el estar bien siempre con los demás. Eso deberíamos tener todos los seres humanos, buscar llevarnos bien en todo momento y la humildad debe identificarnos”.

Almeyda reconoce falta de gol

La falta de contundencia en Chivas es un tema que ocupa al cuerpo técnico que encabeza Matías Almeyda, quien sabe que en los Cuartos de Final del Clausura 2017, ante el Atlas en Clásico Tapatío, cualquier falla puede costar la eliminación de la Fiesta Grande.

El “Pelado” lleva perfectamente toda la numeralia de los suyos. Chivas trae una crisis de gol alarmante, sobre todo en los primeros tiempos, ya que no marcan un tanto desde el cotejo ante el Toluca, Jornada 9, al minuto 31.

Reconoce Almeyda que Chivas debe despertar ya, porque ante el Necaxa también se generaron opciones que no pudieron concretar, sobre todo una de Orbelín Pineda y al final, el arquero Rodolfo Cota terminó siendo la figura, al sacar un balón que llevaba etiqueta de gol.

“Hoy nos faltó un poco de contundencia, recuperamos la tenencia de la pelota, y no podemos dejar de lado que estamos jugando con muchos jóvenes, ya que tengan 60 partidos cada uno será otra cosa. Llegamos con tranquilidad y felicidad a la Liguilla, la realidad es que tenemos jugadores clave lesionados, confiamos en tener a algunos de ellos pronto, es fundamental recuperarlos”.

Chivas tiene como meta llegar a la Final, y para eso deberán pasar por encima de cualquiera. “Arranca un nuevo torneo y ojalá que estemos a la altura. Queremos aspirar a llegar a la Final y hemos trabajado para tratar de disputar el último partido, es nuestro deseo”.

LA FRASE

“Mis padres siempre trabajaron duro para mantener ocho hijos. Nos inculcaron trabajo, humildad, vi sus sacrificios y hoy disfruto lo que hago, soy un privilegiado”.

José Juan Vázquez, jugador del Guadalajara

LAS CIFRAS

87 por ciento de efectividad en pases, con 655 completos.

193 balones recuperados en mil 298 minutos jugados.