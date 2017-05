Atlas piensa en Chivas y Alustiza se motiva

Los Zorros reconocen que no deben repetir la actuación del primer tiempo ante Jaguares

GUADALAJARA, JALISCO (07/MAY/2017).- La derrota ante Jaguares de Chiapas 1-0, fue un golpe duro para el Atlas que se había caracterizado por ser un equipo que en casa era infalible, pero ya le dieron vuelta a la página y se concentran al cien por ciento en la Liguilla, el cotejo de cuartos de final en que se enfrentarán con el odiado rival, Chivas.

Matías Alustiza, quien se quedó con las ganas de ser campeón goleador, señaló que no hay momento para relajarse, porque la afición atlista está esperando avanzar a semifinales y ante el Guadalajara deberán mejorar mucho, porque ya tuvieron una amarga experiencia en el torneo regular.

“Una derrota dolorosa (ante Jaguares) porque fue de los peores primeros tiempos que tuvimos, igual que el de Chivas y costó caro. Estoy tranquilo porque tuve cuatro situaciones y las erré. No tuve la fortuna de ser goleador. A seguir trabajando, pensar en la Liguilla y todavía tengo un medio año más de contrato, así que puede ser el siguiente (quedar campeón goleador)”.

Por su parte, el arquero rojinegro Oscar Ustari, dijo estar triste por no haber terminado el encuentro ante Jaguares, ya que una molestia muscular se lo impidió y espera estar listo para enfrentar los cuartos de final, aunque el tiempo es corto y las posibilidades no son muchas.

“Fue grandioso volver a la cancha, ver a la afición, su apoyo y desafortunadamente no fue nuestro mejor partido. Mi salida se dio por una lesión muscular que me hizo sentir incómodo. Si no estaba al cien por ciento, era importante que el arco estuviera bien resguardado, pues ningún jugador debe estar por encima de la institución y no quería arriesgar nuestra portería”.

Puntualizó Ustari que la lesión de su codo es historia, que está en óptimas condiciones respecto a esto y trabajará duro estos días, pensando en estar listo para la Liguilla.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ