'El Canelo' no tuvo rival

Saúl 'Canelo' Álvarez vence por decisión unánime a un Julio César Chávez Jr., que fue un espectador más ayer en Las Vegas

ESTADOS UNIDOS (07/MAY/2017).- El espectáculo no llegó a la Ciudad del Pecado. El mariachi sonó más que la banda y arriba del ring sólo existió un peleador. Saúl “Canelo” Álvarez ni se despeinó para derrotar a un casi ausente Julio César Chávez Jr. por decisión unánime, en la que se esperaba fuera la gran batalla entre púgiles mexicanos. En el tradicional festejo del 5 de mayo en Las Vegas, Nevada, el jalisciense lució completamente dominante sobre el ring, mientras que el sinaloense dio un nuevo paso atrás en su polémica carrera.

En el combate pactado en las 164.5 libras, el “Canelo” resultó un rival imposible para el hijo de la leyenda. Fue apenas en el primer round, el de estudio, cuando el nacido en Juanacatlán comenzó a abatir a su contrincante con una combinación a las partes bajas y un jab de izquierda que alcanzó a llegar al rostro de Julito.

Para el segundo episodio, Álvarez volvió a la carga ante un cauteloso Chávez, quien nunca supo mantener distancia contra el jalisciense y fue lastimado abajo y en el rostro con un par de ganchos de izquierda que impactaron la nariz del nacido en Culiacán, para causarle una ligera hemorragia, además de causar estragos con su mano izquierda en el parpado izquierdo del Junior.

La sintonía fue la misma para el tercer asalto. Chávez Carrasco sangraba de la nariz, no atacaba y tampoco se daba a la tarea de defender, mientras que Álvarez Barragán hacía lucir sus combinaciones que incluían ganchos de izquierda y japs que casi siempre llegaban a su destino. “Canelo” demostró una rapidez pocas veces vista y Julio no soltaba los brazos.

Para el quinto capítulo, los ganchos volvieron a hacer acto de presencia, pero únicamente eran conectados por el de Jalisco, mientras que el sinaloense no podía salir sobre pies, su guardia fallaba e incluso llegó a titubear cuando le conectaron un derechazo que atinó en su rostro.

Incluso en el sexto round, Chávez fue al frente con precauciones, pero poco daño pudo hacer ante la efectiva defensa de Álvarez, quien bajó la intensidad de sus ataques, pero siguió atinando sus envíos.

En los últimos episodios, el famoso “Orgullo de Jalisco” manejó el combate a su ritmo. Ya con la pelea en su bolsa, siguió abatiendo con izquierdazos que sacudían la humanidad del sinaloense, ya sea en terreno largo o cuando se enfrascaban en la corta distancia.

Consciente de que sólo un milagro le podía arrebatar la victoria, “Canelo” manejó el último round con poca velocidad, pero igual contundencia, mientras que un Junior resignado a temprana hora ni siquiera lanzó un sólo golpe en la cuenta de los instantes finales.

Golovkin, el siguiente en la lista

Una de las pocas emociones de la noche se dio justamente después del combate entre “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr. La pelea esperada por todos los amantes del boxeo se ha confirmado.

Cara a cara y sobre el ring, Saúl Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin confirmaron su combate para el próximo 16 de septiembre en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Este combate se llevará a cabo en el peso mediano y se disputarán el título mundial de esta categoría.

Durante el anuncio de la pelea entre dos de los mejores exponentes del boxeo mundial, el púgil jalisciense resultó más respondón al mencionar ante el público que no teme a un pugilista como el asiático.

“No le tengo miedo a nadie. Cuando yo nací, ya se había repartido el miedo”, comentó Álvarez cuando miraba fijamente al púgil de Kazajistán.

En las próximas semanas se definirán las bolsas a repartir, así como el recinto en el que se llevará a cabo el combate.

LA VOZ DEL EXPERTO

Fue una pelea de un solo lado

José Rodolfo Castro (columnista de EL INFORMADOR)

“Vimos a ‘Canelo’ muy seguro, certero, contundente y con mucha velocidad, esperando una reacción de Julio César Chávez, a quien hemos visto verdaderamente lento, el bajón de peso le ha quitado su poder. Prácticamente fue un costal, no tuvo reacción, no tuvo nada que hacer ante Álvarez. Sin discusión alguna, la pelea quedó a deber. Lo que sucedió fue que Julio César Chávez no logró tener la fortaleza a la que nos tenía acostumbrados al bajar de peso, esperábamos que tuviera ese físico, esa estatura y ese peso, sin embargo llegó exprimido. La pelea fue prácticamente de un solo lado”.

LAS FRASES

“Yo nunca le he tenido miedo a Golovkin y le voy a demostrar que no le tengo miedo a nadie”.

Saúl Álvarez

“Intenté hacer la pelea que Nacho (Beristáin) me dijo, pero no estoy muy acostumbrado a hacer eso. Me faltó un poco más de distancia y mayor velocidad”.

Julio César Chávez Jr.