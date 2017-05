Jaguares buscará el milagro ante Atlas

El cuadro Rojinegro llega motivado al cierre de la fase regular del torneo Clausura 2017

CIUDAD DE MÉXICO (05/MAY/2017).- Atlas llega a la última jornada del Clausura 2017 con los ánimos hasta el cielo, por un lado porque cuentan con boleto para la Liguilla y por otro lado porque la semana pasada le quitaron el invicto al América en el Estadio Azteca (1-2). Los Zorros lucen en buena forma y los resultados respaldan el proyecto de José Guadalupe Cruz al frente de la Academia.

Respecto al partido ante las Águilas, José Guadalupe Cruz, técnico rojinegro, opinó que "sí (fue un golpe de autoridad), y no por el hecho de quitarle el invicto sino por el hecho de que ante cualquier rival somos capaces de hacer las cosas", el "Profe" considera que "hoy al equipo se le tiene que tomar en cuenta como aspirante al título".

Los rojinegros suman cinco partidos sin conocer la derrota, situación que les catapultó a los primeros lugares de la Tabla, ahora con 26 unidades, los tapatíos se posicionan en el tercer peldaño y han asegurado su pase a la Liguilla, donde pelearán por terminar con la extensa sequía de títulos que se ha prolongado durante 66 años.

Enfrente el cuadro tapatío tendrá a Chiapas, candidato número uno para abandonar la Primera División. Los felinos están en el último lugar de la porcentual con 114 puntos (por 115 de Morelia). El cuadro Jaguar saltará a la cancha con la única opción de ganar; los chiapanecos saben que la salvación ya no está en sus manos, sin embargo, necesitan salir a ganar y esperar que Morelia no triunfe ante Monterrey, no hay otra ecuación para el conjunto felino.

Sergio Bueno, técnico de Jaguares, es contundente sobre lo que debe hacer su equipo frente al Atlas, "de los tres resultados que hay, el único que nos sirve es la victoria, es el único compromiso que el grupo puede establecer, no tenemos opciones, no podemos escoger posibilidades y salir a jugar un partido, en la última jornada, tratando de especular el resultado. El equipo tiene que apostar a ganar, ojalá tengamos esa fortuna".

En el duelo que decidirá el siguiente inquilino a la Liga de Ascenso, Atlas recibe este sábado al conjunto de Chiapas en el estadio Jalisco, partido correspondiente a la jornada 17 del torneo Clausura 2017.