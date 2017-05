Usarán videoarbitraje por primera vez en partido oficial

La prueba será realizada en el encuentro entre los equipos brasileños Sport y Salgueiro

RÍO DE JANEIRO, BRASIL (04/MAY/2017).- Brasil, uno de los trece países autorizados por la FIFA para ensayar el videoarbitraje, lo probará este domingo por primera vez en un partido oficial.

Según informó hoy la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), la prueba será realizada en el juego entre Sport y Salgueiro en el estadio Ilha do Retiro de Recife por la final del campeonato regional del estado de Pernambuco (nordeste de Brasil).

"Será un día histórico para el deporte más popular del mundo. Tras un año trabajando en este proyecto, la Confederación colocará el árbitro de vídeo en práctica", dice la CBF en un comunicado.

La entidad ya hizo experimentos utilizando árbitros de vídeo como auxiliares pero por primera vez será puesto en práctica un sistema en el que el operador de los vídeos tendrá comunicación electrónica directa con el colegiado central en la cancha y podrá interferir en las decisiones tomadas.

El modelo brasileño es diferente al utilizado en países europeos que también fueron autorizados a realizar pruebas de videoarbitraje, ya que el auxiliar permanece en una cabina aislada y comunica sus observaciones electrónicamente.

En el modelo europeo el central se dirige al borde de la cancha para consultar al operador de vídeo.

Según la CBF, en la prueba del domingo el auxiliar de vídeo podrá interferir en cuatro situaciones: para avisar al central si un gol fue legítimo o no, para aclarar si una falta fue penalti o no, para confirmar si una expulsión fue bien aplicada o no y para identificar a jugadores que fueron confundidos con otros al recibir una amonestación.

La prueba forma parte de los experimentos prácticos de videoarbitraje que fueron autorizados por la IFAB (organismo de la FIFA responsable de las reglas del juego) antes de aprobar el uso del vídeo en partidos de fútbol.

"La filosofía de las pruebas no es interferir en el ciento por ciento de las jugadas con dudas, ya que eso interferiría en el ritmo y anularía las emociones esenciales del fútbol. El lema es tener 'mínima interferencia y máximo beneficio' con la ayuda de la tecnología en jugadas que pueden cambiar directamente el resultado de un partido", afirma la Confederación.

La IFAB autorizó experimentos con uso del árbitro de vídeo en competiciones de estos trece países: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Catar, República Checa y Turquía.

La FIFA, que realizó las primeras pruebas oficiales del polémico "VAR" (Video Assistance Referee) durante el Mundial de Clubes de diciembre pasado en Japón, también está experimentando la tecnología para poder usarla en el Mundial de Rusia 2018.

A pesar de que la CBF pretendía usar el videoarbitraje en los partidos del Campeonato Brasileño de este año, la idea fue descartada inicialmente por su alto costo.

La entidad calcula que instalar en todos los estadios el equipamiento necesario costaría unos 20 millones de reales (6,5 millones de dólares), valor que considera inviable.