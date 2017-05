Óscar Ustari reaparecerá ante Jaguares

El arquero de Atlas volverá a la alineación titular en el partido del próximo sábado

GUADALAJARA, JALISCO (04/MAY/2017).- Después de la lesión que sufrió en el codo el 18 de febrero pasado en el duelo ante Cruz Azul, el portero argentino y segundo capitán, Óscar Ustari estará de regreso a la titularidad en el marco de los Rojinegros del Atlas, cuando reciban en el Estadio Jalisco a los Jaguares de Chiapas, así lo informó el director técnico José Guadalupe Cruz.

Esta situación obedece a que el sudamericano ya está en condiciones de jugar, además de que el ''Profe'' quiere ver en qué nivel se encuentra de cara a los cuartos de final del Clausura 2017. Además dejó en claro que Miguel Fraga no ha perdido el lugar que se ganó a pulso, sino que debe respetar el hecho de que Ustari dejó el marco por lesión, no por baja de juego.

''El tema de la posición en la portería es distinto al del campo, rara vez sale un portero en un cambio en un compromiso, definitivamente pocas veces se usa el segundo o tercer portero, porque el primero pocas veces se lesiona o lo expulsan. La ausencia de Ustari fue por lesión, entonces no salió por baja de juego, fue por esa lesión. El caso de Fraga estamos contentos y entusiasmados porque ha dado muestras de lo que puede hacer, aquí y en cualquier equipo de México, con Fraga nunca ha sido de ser el segundo portero, el sábado quiero ver a Ustari, porque quiero ver cómo está de cara a la Liguilla, es uno de mis dos capitanes, se le debe respetar su puesto, pero algo debe quedarle claro a Fraga, estamos encantados y convencidos de que es un número uno'', indicó el timonel rojinegro.

Antes de lesionarse, Óscar Ustari recibió nueve goles en seis partidos y medio, en donde Atlas perdió dos encuentros, empató uno y ganó tres, tomando en cuenta que el último juego que disputó fue ante Cruz Azul y que tuvo que salir de cambio al medio tiempo.

Por su parte, Miguel Fraga tiene 10 goles recibidos en 10 partidos jugados, es decir, entrega buenas cuentas para quienes confiaron en él.

CLIFFORD TODAVÍA NO

Por otro lado, el ''Profe'' también informó que el volante ghanés Clifford Aboagye, quien se lesionó de una rodilla, todavía no está en condiciones para reaparecer ante el cuadro chiapaneco, sin embargo expresó que le gustaría contar con él de cara al primer partido de la Liguilla a media semana, aunque todavía no lo da por un hecho.

''De Clifford, va mejorando mucho, yo lo veo, está corriendo y pateando la pelota, me encantaría tenerlo para este sábado, pero no estará, espero contar con él para el juego de ida de la Liguilla, es probable, pero no está cerrado, si no está al cien por ciento, iría para el de vuelta'', informó el ''Profe'' José Guadalupe Cruz.

