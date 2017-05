¡Maternidad a toda potencia!

Todas y cada una han sobresalido en el mundo del deporte, convirtiéndose en mujeres ejemplares

GUADALAJARA, JALISCO (04/MAY/2017).- El deporte de alto rendimiento no está peleado con la maternidad. Aunque hay atletas que han puesto pausa a sus carreras profesionales para dar paso a la maternidad, existen mujeres que han dejado en claro que aun en el embarazo es posible seguir sumando medallas a su vitrina y ser fuente de inspiración y perseverancia.

Mariana "La Barbie" Juárez, boxeadora

Ni ser campeona mundial de Peso Mosca ha quitado ese sentido y sutileza maternal a Mariana “La Barbie” Juárez, boxeadora mexicana que es madre de Natasha, una niña que ha sido crucial en el desarrollo deportivo de la pugilista.

En diversas entrevistas, la boxeadora señala que tras quedar embarazada y la escases de apoyos y oportunidades para explotar sus habilidades opta por poner pausa a los cuadriláteros, además de experimentar una dura separación con el padre de su hija y no tener un sustento económico estable. Después del nacimiento de su hija, Mariana retoma el boxeo con fuerza hasta convertirse en campeona mundial.

Erika Olivera, atleta

Esta chilena no solo ha destacado por ser una de las corredoras más destacadas de América Latina al ser un estandarte femenino en competencias nacionales e internacionales como el Mundial de Atletismo de Moscú. Aunque su nombre no es constante en los estrados de premiación, esta atleta de alto rendimiento ha dejado en claro que la maternidad no es impedimento para desarrollarse deportivamente de manera profesional y su claro ejemplo es el apoyo que en pista sus cinco hijos le brindan Los Juegos Olímpicos de Río en 2016 significaron su despedida profesional de las pistas, además de ser en un ejemplo de superación a seguir luego de que la maratonista reveló los abusos de los que fue víctima por su padrastro.

Kim Clijsters, tenista

Uno de los casos más llamativos ha sido el protagonizado por Kim Clijsters, tenista belga que tras anunciar su retiro en 2007 para alistar los preparativos de su boda y tener la intención de aventurarse a la maternidad, en 2009 retornó a los circuitos profesionales a un año de que su hija naciera. Lo sorprendente fue que la deportista se consagró como ganadora en dos ocasiones del US Open y un Abierto de Australia.

Nancy Contreras Reyes, ciclista

Esta ciclista de pista es mexicana y también madre. Alternar sus dos pasiones con calma y entrega ha sido vital para que esta deportista no solo se corone en el pódium de las competencias internacionales más importantes, sino para distinguirse como una jefa de familia que es ejemplo a seguir en el país.

Tiene un hijo y entre sus logros más destacados figuran el haber representado a México en los Juegos Olímpicos de 1996 en los que fue abanderada de la delegación nacional, además de recibir en 2001 el Premio Nacional del Deporte de México por obtener medalla de oro en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista del mismo año, entre otros galardones.

Dara Torres, nadadora

Dara Torres es nadadora oriunda de Estados Unidos y su historial de alto rendimiento incluye competiciones en al menos cinco Olimpiadas. Sorpresivamente, la deportista anunció el breve retiro de las albercas profesionales al estar embarazada en 2006 a la edad de 39 años. Tras un descanso de 15 meses, Dara Torres retomó sus actividades acuáticas con fuerza a tal grado de coronarse con la medalla de oro en la categoría de 100 metros libres en el Campeonato Nacional de Natación en Indianápolis.