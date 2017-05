Almeyda admite que Chivas ha bajado su nivel futbolístico

Precisa que un factor era el cansancio y el otro, las bajas de jugadores

GUADALAJARA, JALISCO (03/MAY/2017).- Un tema que le ocupa mucho al Guadalajara es la contundencia. con Rodolfo Pizarro y Ángel Zaldívar fuera, se perdió fuerza ante el arco rival, de hecho los últimos ocho goles que ha marcado el Rebaño se han logrado en el segundo tiempo, lo cual es un aspecto a trabajar, aseguró Matías Almeyda.

“Los últimos partidos no hemos tenido la contundencia que tenía el equipo antes de las lesiones, esto es por características individuales y hemos bajado un poquito el nivel. Logramos el primer objetivo, entrar a Liguilla, queda una fecha y buscamos entrar en el mejor lugar posible, la intención es sumar tres puntos”.

Las lesiones pegaron en el aspecto ofensivo, el equipo ya no tiene la versatilidad que mostró en el arranque del campeonato. Ya no se ven esos latigazos al momento de atacar, motivo por el cual a la ofensiva cayó un poco en productividad.

“Es verdad, el nivel bajó un poquito, pero en el último partido volvió a subir. El segundo tiempo con Cruz Azul, pese a perder y con un hombre menos, (el equipo) intentó; el segundo tiempo y primero ante León fueron buenos. Tuvimos buenas chances de gol que hacia tiempo no se daban, tuvimos mejor control y el empate no fue muy justo porque lo íbamos ganando, el funcionamiento fue bueno, fue un paso para adelante”.

Otro aspecto que afectó el ataque del Guadalajara es que se han tenido muchos partidos, lo cual ha provocado cansancio en muchos elementos importantes, pero el entrenadorsiente que lo difícil ya pasó.

“Debemos trabajar con más calidad, saber llevar al grupo para llegar más descansado posible a los encuentros que vamos a tener. Ya este partido que pasó recuperamos energía, tuvo más dinámica, es un factor el tema de cansancio que nos complicó, pero no es justificante. La final se dejó mucha energía, a los dos días jugamos un encuentro difícil con un hombre menos y el cansancio ya pasó, volveremos a ser el equipo que fuimos y se verá en cancha de nuevo”.

Aseguró Almeyda, que su equipo no ha perdido tanto como dicen los especialistas, ya que dentro de estudio, el mes de abril no ha sido tan malo como pareciera, pese a que no se ha contado con las victorias deseadas.

“Más que nada, siempre se agranda un poco todo. El mes de abril fue muy bueno, jugamos ocho partidos, ganamos dos, empatamos tres y perdimos dos, dentro de eso hay un campeonato. No se puede ganar siempre, es lo que se pretende pero no siempre se da”.

No solamente buscará amarrar el cuarto lugar, Chivas para pensar en grande, primero debe ganar para después, esperar resultados y si se dan combinaciones, entonces aspirar al primer lugar de la tabla general.

“Siempre es mejor, trataremos de quedar en los primeros cuatro lugares. Arranca un nuevo torneo, la Liguilla es un torneo aparte, quien pretenda ser campeón, debe ganarle a todos, de visitante o local, ganar a todos”.

Almeyda le da mucha alegría ver que se han logrado cosas importantes, como que jugadores hayan resurgido cuando se les daba fuera del equipo y ahora, ellos mismos son quienes han sacado al plantel de la crisis en la cual estaban.

“Siempre creo que el equipo crecerá, ha logrado identidad de juego, lo que no es fácil lograr en el futbol por los resultados. Hemos entrado a tres Liguillas seguidas, a cuatro finales (de Copa) de las cuales ganamos tres, depende de quién lo vea y cómo lo vea. De mi lado es positivo, porque un grupo de jugadores que no servía, comenzaron a servir, se han jerarquizado y están regresando al protagonismo”.

Almeyda precisó que se buscará a como dé lugar, coronar tanto esfuerzo, trabajo realizado en diferentes áreas, con un título en el Clausura 2017, porque le dará más fuerza a su proyecto en todos los aspectos y sabe que si el título no llega, comenzarán a venir la críticas de todo tipo, las cuales hay que tomar con calma.

“Siempre se terminará con lo mismo, que si no logras ser campeón no sirve de nada, pero para mi se va avanzando. El otro día, en muchos encuentros han actuado elementos de las fuerzas básicas, no veo adelante de mi nariz, veo más allá y sé que dentro de un año y año y medio seguiremos mejorando y todos, con productos nacidos acá”.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ