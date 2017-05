Cristiano Ronaldo subraya que 'es de este planeta'

El delantero portugués suma 400 goles con el cuadro del Real Madrid y 100 en Champions

MADRID, ESPAÑA (03/MAY/2017).- El atacante portugués Cristiano Ronaldo dejó en claro que es de este planeta, aunque sus números y logros podrían dictar lo contrario, sobre todo, desde que defiende los colores del Real Madrid.

Y es que el cuatro veces Balón de Oro, que lleva 400 goles con los merengues y más de cien anotaciones en la historia de la Champions League, mencionó que todo se debe al esfuerzo y trabajo diario, a la dedicación.

"Con dedicación y trabajo duro, como siempre, las cosas vienen por un proceso natural. Estoy contento, me siento afortunado y soy de este planeta", mencionó "CR-7" en la página oficial del Real Madrid.

Valoró que sus 400 goles con el cuadro madridista, al cual llegó en 2009, se debe al trabajo en conjunto, a la afición que lo respalda y por supuesto al club, que deposito toda su confianza en él desde que lo fichó por más de 90 millones de euros.

"Es algo muy especial. Es una cantidad de goles muy grande, no me lo esperaba. Es fruto del trabajo de todo el equipo, de mi trabajo, de toda la gente que trabaja en el club y de la afición, que nos apoya siempre. Es una motivación extra siempre jugar con esta camiseta".

Con contrato vigente destacó: "Me siento muy feliz y quiero intentar dar lo mejor de mí en los años que tengo de contrato, marcar goles como siempre y hacer que el Real Madrid pueda ganar títulos".

Después de hacer tres dianas al Atlético de Madrid durante la ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, Ronaldo reconoció que están cerca de disputar una final más, que se jugará en Cardiff, sin embargo eso no sería posible sin la preparación que ha tenido él y el resto del plantel, que dirige Zinedine Zidane, para llegar a tope en el tramo final de la temporada.

"Estamos un pasito más cerca de la final de Cardiff y estamos muy contentos. Yo me siento muy bien, me preparé para estar bien en la fase final del campeonato y de la Champions. Obviamente, hay que tener el punto de suerte también, porque me preparé y las cosas están saliendo bien; no solo a mí, sino al equipo también".