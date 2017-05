Velan armas

Saúl 'Canelo' Álvarez y Julio César Chávez Jr. ya se encuentran en la sede de su esperado combate, donde fueron recibidos por cientos de aficionados

ESTADOS UNIDOS (03/MAY/2017).- Ovacionados por cientos de personas, los boxeadores Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr., hicieron su arribo oficial a Las Vegas, listos para enfrentarse el próximo sábado.

El hotel MGM Grand albergó el primer evento oficial de la semana y el ánimo de los aficionados rumbo al esperado duelo ya se dejó sentir, mientras esperaban a sus ídolos por más de dos horas para verlos llegar y escuchar sus primeras palabras.

Las notas del mariachi inundaron el lobby del hotel, donde aficionados con pancartas de sus favoritos vivían una fiesta particular, una donde un seguidor le pedía al tapatío que le firmara sus guantes.

El primero en hacer su arribo fue Chávez Jr., con música de banda y quien agradeció a la afición por estar presente: “Estamos contentos de que sea la semana de la pelea y estamos listos para darles una gran pelea”.

Destacó la gran preparación física realizada para el choque del 6 de mayo, y tras recordar que su rival ya perdió una pelea, con Floyd Mayweather Jr., comentó que espera una guerra, “creo que la pelea va a quedar para la historia”.

“Canelo”, considerado uno de los mejores peleadores de la actualidad y quien es el estelar en esta velada, llegó a continuación, con paso firme y escoltado por su equipo de trabajo.

“Peleando esa noche creo que es garantía de una gran pelea, pondré todo de mi parte para que la gente salga contenta”, comentó el tapatío, agradecido con el apoyo y seguro de que dejará todo en el ring para buscar la victoria.

También llegaron pugilistas como Joseph Díaz Jr. y Manuel Ávila, además del argentino Lucas Matthysse y Emmanuel Taylor, y el mexicano Marco “Dorado” Reyes y el canadiense David Lemieux, quienes forman parte del respaldo de la función.

Reconocen compromiso de Julito

El preparador físico de Julio César Chávez Jr., Ángel “Memo” Heredia, aceptó que hubo temor por cómo pudiera comportarse el pugilista tras las semanas que estuvo concentrado en el Centro Ceremonial Otomí, pero nada ocurrió, pues entendió la importancia de la pelea.

“Lo más difícil, como todo, es mantener a tu muchacho estable dentro de la zona de entrenamiento, si te está dando un buen fruto mantenerlo sin que pierda la cabeza, y se mantuvo. Le ayudó que estuvo Nacho (Beristain), su familia”, dijo.

Cinturón huichol no subirá al ring

Saúl “Canelo” Álvarez y su equipo decidieron que el cinturón huichol no subirá al ring el próximo sábado por la relación rota que tienen con el CMB desde que decidió dejar vacante el título medio.

Álvarez señaló que no es una negativa al arte huichol, sino únicamente al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que desde que se anunció el pleito contra Julio César Chávez Jr. quiso ser parte de la función.

“Desde un inicio no iba el CMB. Detrás de ese cinturón hay muchos intereses. Se lo hice saber al señor Mauricio Sulaimán y aun así mandó hacer el cinturón. Yo desde ese momento sabía que iban a decir que yo no quise el cinturón hecho por mexicanos. Para mí, mi respeto para los huicholes, desde los 14 años conozco a los huicholes. Pero no quiero que me pongan a mí como el malo. Hay muchos intereses de marcas atrás del cinturón”, declaró el “Canelo”.

El peleador tapatío reveló que gran parte de la indumentaria que vestirá el sábado en la T-Mobile Arena fue confeccionada por artistas huicholes para presumir el valor que tiene su trabajo.

“Porque yo sabía que me iba a poner como el malo, parte de mi vestimenta es huichol. Respeto mucho a esta comunidad, con los que no quiero nada es con el CMB”, insistió.