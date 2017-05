Anotando por un sueño

Matías Alustiza está a un paso de ser el máximo romperredes del Clausura 2017, lo que lo convertiría en el primer campeón de goleo en la historia de los Zorros

GUADALAJARA, JALISCO (03/MAY/2017).- Matías Alustiza, delantero argentino que vivió grandes momentos con Puebla y que acudió a un Mundial de Clubes con Pachuca, llegó al Atlas para este Clausura 2017 con grandes expectativas y pronto las cumplió.

Si bien el inicio de su andar como rojinegro comenzó con dudas debido a una lesión en un tobillo en pretemporada, su nivel fue en aumento, al grado de que hoy en día, a una jornada de que termine el torneo, levanta la mano para ser el campeón de goleo.

“La verdad sería muy lindo ser el goleador, pero lo principal era que el equipo clasificara, hoy estamos dentro, pero falta la Final, hay que seguir sumando puntos para ascender en la tabla y queremos estar en los primeros lugares”, dijo Matías Alustiza ayer en La Madriguera.

Son 100 años de historia del Club Atlas y jamás han tenido un campeón de goleo, por lo que el sueño de los Zorros es ver a uno de los elementos que más se han entregado a la institución peleando por este galardón. Hoy Matías Alustiza tiene ocho goles, al igual que Avilés Hurtado de Tijuana, Oribe Peralta de América, Nicolás Castillo de Pumas y Raúl Ruidiaz de Morelia, por lo que este fin de semana se decide todo.

“Es lindo porque hay una pelea sana, donde cuatro o cinco jugadores pueden ganar el título de goleo, son pocos goles y por lo general el campeón sale con 11 o 12 goles, hoy son ocho, será una pelea linda, hay goleadores de América, Tijuana, Morelia, Pumas y nosotros, entonces todos nos jugamos cosas importantes y seguramente este fin de semana se va a definir”, afirmó.

El delantero argentino negó por completo la posibilidad de que sus compañeros jueguen para él en la última fecha, cuando Atlas reciba a Jaguares de Chiapas, un equipo eliminado de la Liguilla, pero con vida en el tema porcentual, mientras que los Zorros se están jugando el hecho de quedar mejor ubicados en la tabla general y claro, el liderato de goleo del “Chavo”.

“La verdad es que no, que jueguen para mí no, tenemos que hacer lo que veníamos haciendo en todo el torneo, de la misma manera, si me toca convertir y ser el goleador, se lo dedicaría a mis compañeros, pero que jueguen todos para mí para ser el goleador no, los puntos serán importantes para terminar en todo lo alto”, subrayó el delantero atlista.

LA FRASE

“La verdad (estoy) muy feliz por el equipo, por el momento que estamos pasando y si tengo la chance de ser el goleador en el futbol mexicano es gracias a mis compañeros”.

Matías Alustiza, jugador de Atlas

Cerca del campeonato de goleo

• Robert de Pinho

(Clausura 2003 y Apertura 2005)

En el Torneo Clausura 2003, el brasileño hizo 15 goles, uno por debajo del campeón de goleo Bruno Marioni de los Pumas que logró 16 dianas. Por otro lado, en el Apertura 2005 Robert de Pinho consiguió 12 goles, quedando dentro de los primeros tres lugares de la tabla de goleo individual.

• Carlos María Morales

(Apertura 2004)

El “Tanque” llegó al Atlas procedente de Toluca, siendo una de las figuras del equipo rojinegro, al grado de que en el Torneo Apertura 2004 consiguió pelear para ser el máximo goleador. Sin embargo, se quedó en la orilla, ya que solamente pudo hacer 12 goles, mientras que José Cardozo hizo 13, pero el campeón goleador en aquella ocasión fue Luis Gabriel Rey con 15 tantos.

• José de Jesús Aceves

(1983-1984)

El “Güero”, el máximo goleador en la historia de los Rojinegros del Atlas con 84 tantos, delantero de peligro que jugó para equipos como Atlante, América y Tampico. En la temporada 1983-1984 estuvo cerca de ser campeón goleador, sin embargo el americanista Norberto Outes hizo 28 anotaciones, por 27 de Ricardo “Tuca” Ferretti, mientras que el rojinegro sólo consiguió hacer 21 goles, ubicándose en el tercer lugar de dicha tabla.

ROMPERREDES

Los goles de Alustiza

TORNEO CLUB GOLES Clausura 2017 Atlas 8 Apertura 2016 Puebla 8 Clausura 2016 Puebla 7 Apertura 2015 Puebla 3 Clausura 2015 Puebla 9 Apertura 2014 Pachuca 5 Clausura 2014 Puebla 3 Apertura 2013 Puebla 7 Clausura 2013 Puebla 3 Apertura 2012 Puebla 5 TOTAL 58 goles

REFERENTE

El “Chavo” con Atlas

15 partidos jugados

13 juegos como titular

8 goles

1,124 minutos

1 tarjeta amarilla

21 remates a portería

3 asistencias

94.9 kilómetros recorridos