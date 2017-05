Nunca me desesperé: Enrique Triverio

El jugador de Toluca celebra que el TAS le haya reducido la sanción impuesta por la FMF

CIUDAD DE MÉXICO (02/MAY/2017).- Enrique Triverio celebró que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le haya reducido la sanción a ocho partidos, como había sido impuesta originalmente por la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

"Nunca me desesperé, siempre confié y sabía que el TAS iba a controlar bien las cosas", señaló el delantero argentino del Toluca, equipo que estará en la liguilla del Clausura 2017.

Triverio agradeció a todos los dirigentes, compañeros y a la afición que lo apoyó después de que se le hubiera impuesto una sanción de un año sin poder participar en un encuentro oficial de futbol.

El delantero del Toluca señaló que la relación con los árbitros será la misma de siempre, y que todos los integrantes que están en una cancha "árbitros y jugadores" deben poner de su parte para tener un mejor espectáculo.

Triverio dijo en conferencia de prensa que "ojalá no me cueste el regreso a las canchas. Estuve entrenando todos los días al cien por ciento, yo sabía que no iba a tardar en regresar, y después de que Toluca logró el objetivo de calificar a liguilla, espero ayudar para que sigamos en los lugares de hasta arriba".