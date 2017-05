Caso Juzgado

Terminó la Fecha 16, y de golpe ya tenemos a los primeros seis equipos instalados en la Liguilla

GUADALAJARA, JALISCO (02/MAY/2017).- Apenas hace dos semanas en este H. Tribunal discutíamos el porqué nuestro bendito futbol mexicano no nos había regalado a sus primeros invitados a la Fiesta Grande de este Clausura.

Pero terminó la Fecha 16 y de golpe y porrazo ya tenemos a los primeros seis equipos instalados en la Liguilla por el título, y como resulta una costumbre en la mágica Liga MX, tenemos a varios involucrados en la lucha por los últimos dos boletos.

Son al menos cinco los equipos que se disputan un pase a la fiesta, inclusive equipos que están en la pelea por no descender y ahora que la última jornada vuelve a esos tiempos en los que la mayoría de los juegos se realizaban a la misma hora, estamos a la deriva en el momento de deliberar qué encuentros no harán sentir las mayores emociones.

Por ello, en este H. Tribunal ya estamos listos para pasar la noche del próximo sábado pegados a nuestras pantallas y saber cómo pinta la Liguilla, que por cierto, deseamos fervientemente que los equipos de esta noble y leal ciudad de Guadalajara se encuentren entre sí en la siguiente fase del torneo.

EL PODIO

1.- A la fiesta

Tuvieron que pasar dos años para que Atlas volviera a la Liguilla y finalmente consiguieron su pase con un triunfo categórico ante América en el Azteca. Tienen contundencia al frente, solvencia en defensa y eso ayuda. Los Zorros tienen una espina muy clavada en su historia en la Fiesta Grande, ya que en las últimas tres ediciones han sido humillados en casa, por lo que ahora quieren que la historia cambie.

2.- Respiran

Monarcas logró el triunfo más importante de la temporada, no fue la Final de Copa MX ante Chivas, tampoco un juego que haya definido su clasificación. Fue el cotejo clave para seguir con aspiraciones de quedarse en Primera. La goleada sobre Pumas no es un parámetro, la UNAM no ha sido el mejor equipo de México, pero los puntos le sirven a los michoacanos para soñar con la salvación.

3.- Festejo jarocho

Veracruz hizo lo que tenía que hacer y hoy está prácticamente salvado. Un triunfo importante, en base a agallas, riñones y mucha enjundia, fue el que lograron el pasado viernes ante Monterrey, lo que ayuda a que puedan pensar más en una posible calificación a la Liguilla y se olviden del descenso, al cual irían si una verdadera catástrofe sucediera, ya que la diferencia de goles es abismal con relación a Jaguares de Chiapas.

El rincón de la vergüenza

Seis y contando

No sirvió que llevaran a la bruja Zulema para intentar purificar los espíritus malignos que acechaban a La Máquina. Tampoco que hicieran un golazo en su juego ante Pachuca, por el contrario, Cruz Azul suma ya seis torneos sin poder calificar a la Liguilla, haciendo el ridículo en prácticamente cualquier cancha en la que se paren. Ahora hasta el “Conejo” Pérez les anotó gol en la agonía del juego ante los Tuzos.

Un drama

La llegada de Juan Francisco Palencia al banquillo de la UNAM hacía pensar que era una mala idea. Conforme fueron pasando los partidos, Pumas jugaba bien y daba muestras de un buen futbol, sin embargo dramáticamente el equipo se le fue cayendo al novato entrenador, al grado de que vieron cómo Monarcas Morelia los humillaba, incluido al arquero Alfredo Saldívar, quien cometió otro oso en el mismo torneo.

En caída libre

Ya no contaron ni con el apoyo de su afición. La fanaticada de Jaguares de Chiapas (no toda, aclarando), enfurecida saltó a la cancha intentando hacer que sus jugadores dieran más dentro del terreno de juego, algo reprobable aunque el equipo chiapaneco vaya en caída libre. Apenas consiguieron empatar con Santos Laguna y el próximo fin de semana podrían confirmar su descenso cuando visiten a los Zorros del Atlas.

EL VILLANO

¿Pajaritos a volar?

Presumían que no perdían en casa, también alardeaban que nadie les metía gol en su estadio. Pero al América se les apareció un zorro feroz y los exhibió feo. América no ha mostrado un futbol vistoso como lo presumía en años anteriores su entrenador y ahora quedó de manifiesto que Ricardo La Volpe tal vez no era el entrenador ideal para los azulcremas.

LA FIGURA

Raúl Ruidiaz

En una época en la que se busca un héroe, apareció el delantero peruano del Morelia para anotar un triplete que tiene a Monarcas con un pie en la Primera División. Tres goles que le dan vida a su equipo en la lucha encarnizada que sostienen con Veracruz y Jaguares y que tiene a los michoacanos a un triunfo de la salvación. El peruano anotó a los minutos 22, 78’ y 86’.

LA FRASE

Para la posteridad

“La probabilidad de que un portero te meta gol es una entre millones, y nos tiene que tocar a nosotros. Esto es Cruz Azul”.

Paco Jémez, técnico del Cruz Azul.