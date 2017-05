El drama de la calificación

Con seis equipos con pase asegurado, cinco más se pelean los otros dos boletos. Además, Morelia y Chiapas harán hasta lo imposible por mantener la categoría este fin de semana

GUADALAJARA, JALISCO (02/MAY/2017).- La Fiesta Grande del futbol mexicano está por comenzar. Los equipos tapatíos, Atlas y Chivas, han conseguido matemáticamente su boleto a la Liguilla del Clausura 2017 y únicamente faltan dos lugares para definir una nueva tanda de Cuartos de Final en el balompié azteca.

Mientras que para unos el panorama luce esperanzador para conseguir una mejor posición entre los ocho mejores del torneo, para otros la situación en la tabla general luce complicada, por lo que equipos como el actual campeón Tigres, América o Pachuca pudieran ver la Liguilla por televisión en caso de no conseguir un resultado positivo en su último partido de la fase regular.

Por su parte, Cruz Azul, León, Necaxa, Querétaro, Pumas, Jaguares y Puebla han dicho adiós al Clausura 2017 y tendrán que esperar mejor suerte para el siguiente certamen.

Con la consigna de llegar a instancias definitivas y pelear por el título que los acredite como monarcas de la máxima categoría del futbol nacional, la Jornada 17 promete estar llena de emociones y dramatismo, ya que además de pelearse los últimos boletos a la Liguilla, se definirá al equipo que pierda su lugar en la Liga MX.

Ayer, la FMF dio a conocer los horarios de esta jornada, y destaca que hay cinco partidos las 21:00 horas del sábado: América vs. Pachuca, Necaxa vs. Chivas, Atlas vs. Jaguares, Monterrey vs. Morelia y Xolos vs. Veracruz, equipos involucrados en los últimos dos boletos para Liguilla, así como para mantener la categoría.

VAN 6

Los clasificados

1. Xolos 28 puntos 2. Monterrey 27 puntos 3. Atlas 26 puntos 4. Chivas 26 puntos 5. Toluca 26 puntos 6. Santos 25 puntos

Corona de goleo en disputa

Otro de los ingredientes principales para el cierre del Clausura 2017 será la definición el título de goleo que corone al máximo romperredes de México.

Hasta la fecha, existen cinco futbolistas empatados con ocho goles en la tabla de artilleros.

Líderes de goleo

1. Avilés Hurtado 8 goles Xolos 1. Matías Alustiza 8 goles Atlas 1. Oribe Peralta 8 goles América 1. Raúl Ruidiaz 8 goles Morelia 1. Nicolás Castillo 8 goles Pumas

LA AMENAZA DEL DESCENSO

Monarcas y Jaguares, a evitar la quema

En lo que respecta al tema del descenso, Monarcas Morelia y Jaguares de Chiapas se han convertido en los dos planteles que en la última fecha pelearán por evitar la pérdida de la categoría.

Para la Fecha 16, los michoacanos consiguieron un auténtico tanque de oxígeno al derrotar por goleada de 4-0 a los Pumas, por lo que abandonaron el último lugar de la tabla de cocientes. Suman 115 puntos en 101 partidos de los últimos seis torneos.

Por su parte, el conjunto chiapaneco está cada vez más cerca del precipicio, ya que no dependen de sí mismos para lograr la salvación.

Los dirigidos por Sergio Bueno empataron a dos goles en la penúltima fecha ante el conjunto del Santos y actualmente se ubican en el último lugar de la tabla de porcentaje. Suma 114 puntos en 101 partidos en los recientes seis torneos.

Para este sábado, Monarcas visitará Monterrey para medirse ante los Rayados, mientras que Jaguares viajará a Guadalajara para verse las caras contra el Atlas.

Monarcas logra la salvación si:

Gana

Empata y Jaguares pierde o empata

Pierde y Jaguares pierde

Jaguares logra la salvación si:

Gana y Morelia empata o pierde

LA CIFRA

5 partidos que tienen que ver con Liguilla o descenso se jugarán a las 21:00 horas del sábado.

EN SUSPENSO

• América

24 puntos

Clasifica si:

Gana o empata contra Pachuca

Pierde por un gol y Tigres y Morelia no ganan

• Tigres

22 puntos

Clasifica si:

Gana a Querétaro

Empata y que no ganen Morelia, Pachuca, Veracruz y León

• Morelia

21 puntos

Clasifica si:

Gana y Tigres y América pierden o empatan

• Pachuca

21 puntos

Clasifica si:

Gana y Tigres pierde o empata

Gana y Morelia pierde o empata

• Veracruz

21 puntos

Clasifica si:

Gana y pierden Tigres, Morelia y Pachuca