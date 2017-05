Zidane siente ‘un poco de envidia’ de Ronaldo

El entrenador del Real Madrid reconoce que las estadísticas del portugués ‘’son impresionantes’’

MADRID, ESPAÑA (01/MAY/2017).- El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó este lunes sentir "un poco de envidia" de las estadísticas de su estrella Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la historia de la Liga de Campeones (101 tantos), recordando que él no marcaba tanto cuando era jugador.

"No he tenido la suerte de jugar con él, he jugado contra él. Sus datos son impresionantes", afirmó Zidane este lunes en la rueda de prensa previa al partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el Atlético Madrid.

"Sí he tenido la suerte de jugar con el Ronaldo de Brasil, también un jugador extraordinario. Tengo un poco de envidia, porque no tenía estos goles. Daba pases de gol, pero no tuve la sensación que tienen ellos", añadió.

Zidane aseguró que la rivalidad entre el Real y el Atlético ya era muy fuerte cuando él era jugador.

"Eso no cambia. Son dos equipos de la capital que se enfrentan, están acostumbrados. No es un derbi porque es una semifinal, pero la rivalidad es la misma", explicó el francés.

No quiso desvelar quién suplantará al galés Gareth Bale, lesionado, pero dejó entender que intentará sorprender a su homólogo Diego Simeone en el 15º duelo entre los dos equipos en tres años, entre ellos dos finales de Champions ganadas por el Real Madrid en 2014 y 2016.



No se considera favorito

"No somos favoritos, es una semifinal y es 50-50. Tenemos que hacer el máximo para ganar el partido y nada más. Tenemos que pensar sólo en el partido de mañana, no en la vuelta", explicó.

"La fuerza del Atlético es que nunca baja los brazos, pase lo que pase. Siempre lucha, pelea y usa sus armas de la mejor manera. Pero nosotros también tenemos nuestras armas y vamos a pensar en nuestro partido", añadió.

Zidane se refirió a dos de sus jugadores latinoamericanos, el portero costarricense Keylor Navas y el centrocampista colombiano James Rodríguez.

"Keylor está bien de ánimo. Se habla mucho pero él está concentrado en lo que tiene que hacer, le veo bien. James está como el resto de sus compañeros. Disponible para jugar", dijo.

Estos días, Zidane recibió la visita del ex jugador uruguayo Enzo Francéscoli, su ídolo cuando el delantero charrúa jugaba en el Marsella francés, y por quien puso el nombre de Enzo al mayor de sus cuatro hijos.

"Era mi ídolo y es un placer hablar con él. Nunca me olvido de este señor", dijo Zidane.